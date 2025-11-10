澳牛食客問「點解炒蛋嚟得咁快？」　侍應10字妙答絕了：參透人生

【澳牛／炒蛋】位於佐敦的澳洲牛奶公司（澳牛）茶餐廳，以「光速餐」及「獨特」服務態度聞名，但原來亦可學到「大道理」？有網民在社交平台分享光顧澳牛有趣經歷，指其朋友到澳牛食「炒蛋」時，問侍應為何出餐這麼快，結果獲侍應妙答回覆「10個字」，形容是「澳牛哲理」。



帖文又來網民熱議，笑言「一份炒蛋參透一生」、「又學識咗新嘅揭後語」、「侍應轉數好快」。



位於佐敦的澳牛茶餐廳，以「光速餐」及「獨特」服務態度聞名，吸引不少人「朝聖」。（資料圖片）

食客問炒蛋為何出餐快 侍應10字妙答

「世事都被看透了」。該網民於社交平台Threads發帖文，指其朋友到澳牛食炒蛋，有感出餐快速，於是問侍應「點解個炒蛋嚟得咁快」，侍應沒有看樓主朋友一眼，就回答「同你條命一樣……係整定㗎」，令樓主驚訝，「澳牛哲理」、「哲學大師」。

食客問侍應「點解個炒蛋嚟得咁快」，侍應回答「同你條命一樣……係整定㗎」。（OpenRice圖片）

網民：一份炒蛋參透一生

網民看過帖文「爆笑」，「一份炒蛋參透一生」、「教材及水平，港式表達直接、冇多又精準」、「又學識咗新嘅揭後語」、「絕佳答案」、「侍應轉數好快」、「呢個好笑喎」、「講嘢咁mean」、「咁夠薑響嗰度問嘢，從來只有佢問我食咩我秒答，事前心入面rehearse一次」、「食餐澳牛都參透人生」。

網民看過帖文「爆笑」，「一份炒蛋參透一生」。（資料圖片）

也有網民指出，「澳牛本身就出名快㗎啦，落單快、出餐快！」、「去澳牛十個有十一個都食炒蛋，基本上開工keep住不停炒到收工唔使理有冇人落單，一直不停出嘅炒蛋都唔會閒置多過十秒就會有人order消失咗」、「澳牛嘅流程係香港茶餐廳嘅standard，由入座，落單，到你食完走都有程序，佢哋好清楚你去到邊一步，差乜嘢未做，真係好正！」。

