韓男光顧澳牛！不諳中文獲港人協助　侍應制止掉圖畫餐牌要自己點

香港茶餐廳伙記以特別服務態度聞名，不少遊客還是會想親身體驗。最近有網民在社交平台發文，分享在著名茶餐廳澳洲牛奶公司「澳牛」的所見所聞，表示當時坐在鄰桌的為1名韓國男子，店員起初與他說普通話，發現對方聽不懂後便離開，其後有另一名食客與該名韓男以英文溝通，打算協助他點餐，不料遭店員打手勢「阻止」，並「掉」了1本有圖畫的餐牌，「要個（韓國）男仔自己點餐」，看得樓主不禁爆笑。



茶餐廳伙記起初與韓國男子說普通話，發現對方聽不懂後便離開。（《恭喜八婆》劇照）

澳牛伙記打手勢示意本地食客勿幫忙

樓主在Threads上發文，表示日前光顧一茶餐廳，從其餐牌所見他正光顧澳牛，當時其旁邊餐桌坐着1名韓國男子，「侍應同佢講普通話，佢呆咗1秒，侍應立即走開」。其間1名本地客人便好心以英語和韓國男子溝通，過了一會後打算協助對方點餐，不料店員在韓國男子面前掉下1本有圖畫的餐牌，「仲做咗一個stop（停止）的手勢」，示意客人不用協助韓男，「要個男仔自己點餐」。

樓主光顧澳牛，其旁邊餐桌坐着1名韓國男子。（Threads@m_little_my）

澳牛吸引不少訪港旅客光顧。（資料圖片）

網民反撐店員：好清楚遊客想要咩體驗

帖文一出即引來大批網民留言，雖然文中沒有說明事情的後續，但網民紛紛大讚店員做法，認為這樣才能讓外地遊客感受「百分百的用餐體驗」，「伙記好清楚遊客想要咩體驗」、「外國客就係要呢啲態度」、「侍應OK喎，畀外國遊客有機會體驗香港點餐經歷，可以話侍應唔出聲掉餐牌唔禮貌，但絕對唔可以話侍應無心待客」。

