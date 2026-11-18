三國史中，諸葛亮與司馬懿彷彿是天秤的兩端，一個羽扇綸巾，一個隱忍老辣，鬥了一輩子也難分高下。



事實上，當你從《三國演義》的文學濾鏡回歸《三國志》等正史記載，會驚覺一個被忽略的真相：這兩個人在人生前期的「職位權限」與「戰略格局」上，根本不在同一個層次。

諸葛亮與司馬懿誰才是三國第一人？回歸正史揭二人證實差距（01製圖）

司馬懿勝在神機妙算？正史剖析「三國第一人」之爭：非戰術高明，而是以雄厚國力消耗天才

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諸葛亮、司馬懿到底誰才是真正的三國第一人？

根據《搜狐網》歷史專欄分析，諸葛亮和司馬懿兩人的職業生涯路徑，從一開始就決定了高度的不同。司馬懿出身頂級世家，才華早被名士推崇，但他遇上了多疑且看人極準的曹操。曹操深知司馬懿有「鷹視狼顧」之相，雖徵召入府，卻是為了監控。在曹操掌權的十幾年間，司馬懿的職責主要是陪曹丕、曹沖等公子哥讀書，充其量只是個太子們的高級幕僚，根本摸不到軍政核心。除了在關羽北伐時出過一條「聯合東吳」的毒計外，前半生幾乎都在權力邊緣打轉。

反觀諸葛亮，雖早年流亡種地，但一旦遇上劉備，便是「三顧茅廬」的絕對信任。他一出山從內政、外交到軍事戰略（隆中對），劉備幾乎是全權委託。在司馬懿還在教小孩認字時，諸葛亮已經在赤壁之戰縱橫捭闔，一手搭建起蜀漢的立國根基。

諸葛亮在劉備去世後，成為了實質上蜀漢的「掌舵者」。不僅要統籌軍隊，還要處理極其瑣碎的民政、律法，甚至連二十杖以上的軍法都要親核。這種「嘔心瀝血」的程度，是將整個國家揹在肩上。

此時的司馬懿雖然在曹丕時期獲得重用，但他在魏國體系內依然只是一名「高級將領」或「重臣」。他不需要考慮國家如何運轉，只需要考慮如何「不犯錯」。

司馬懿的「龜縮術」並非神算，而是自知之明

司馬懿很清楚，如果正面硬碰硬，他根本不是諸葛亮的對手。因此他選擇了最窩囊卻最有效的策略——「拖」。

蜀漢國力貧弱，北伐是小孩打大人，最忌諱長久戰。司馬懿看準了諸葛亮對國事長期親力親為身體早已透支、糧草不濟的致命傷，用「閉門不出」強行消耗諸葛亮的生命力。這不是戰術上的勝利，而是用魏國雄厚的國力資源，生生把一個絕世天才給磨損掉。

司馬家的最後奪權，與其說是司馬懿比諸葛亮聰明，不如說他贏在熬死了諸葛亮，熬死了曹魏三代君主，最終幸運等到了權力真空。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：司馬懿和諸葛亮誰比較聰明？正史揭課本沒說的歷史真相，兩人根本不在同一個水平】