戴安全帽驚見300元台幣紙鈔　紙條揭暖心真相　網讚：太有責任感

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

台灣機車（港稱電單車）族眾多，多數人停車後都習慣將安全帽直接掛在機車上，有一名網友日前要戴安全帽時，意外摸到裡面有一包300元（台幣，約75港元，下同）現金和一張紙條，原來是一位路人不小心碰倒安全帽，擔心造成鏡片刮傷，特地留下現金及道歉紙條，暖心舉動讓原PO相當感動。貼文一出也引起迴響，許多人都大讚這名路人非常負責任。

原PO在Threads發文表示，日前準備戴安全帽騎車時，意外發現帽子裡有異物，拿出來一看，竟是一個透明夾鏈袋，裡面裝著300元鈔票。突如其來的現金讓他嚇了一跳，還沒搞清楚發生什麼事，直到仔細查看袋子裡附上的黃色便條紙，才知道事情原委。

廣東阿伯倒地抽搐　熱心男猶豫兩秒救人稱｢不能冷眼旁觀｣網民大讚電單車被風吹倒　食物倒滿一地大叔外賣員不知所措　後續超暖心

紙條上工整寫著：

Sorry，因碰倒機車上的安全帽，鏡片可能有刮痕，留下300元現金賠償。非常抱歉。

原PO看了相當感動，稱讚對方不僅沒有選擇悄悄離開，還主動承擔責任，忍不住大讚：

這也太有責任感了！

貼文也獲得其他網友稱讚：

「說真的，錢不重要，重要的是願意負責就都值得原諒了」
「真的了不起，負責」
「有良心真的很重要」
「真感動，就算沒有被發現還是勇於負責」
「這樣的人很少」
「不以善小而不為！不以惡小而為之」
「看到這舉動，就不生氣了」
「至少肯負責，有擔當的」
「就這態度，就算不賠但有留紙條，心裡的不悅也消了」

不過也有人認為紙條上沒有聯繫渠道，仍可能觸法，「沒有留下聯絡方式，還是可能會構成肇逃」。

其他網友也分享自己的經驗：

「你遇到好人了，我遇到的都是把我手機架弄斷、機車撞倒，扶起來人就走了，回來發現車子都是刮傷，安全帽塑膠蓋一條大刮傷」
「我有經驗，店的金紙桶被撞壞，去買一個全新的還附帶紙條道歉並留下電話號碼，看到當下覺得這就是有責任的人有擔當」
「有良心的人，我就沒那好運了，安全帽戴不到一個月，就不知道被誰弄刮了，又沒監示器可調」

延伸閲讀：廣州搭的士微信掃碼支付「誤給10萬元天價車費」　司機做法獲大讚

+6
怕BB搭機哭鬧！湖北爸貼心準備「百副耳塞發放」　網友激讚高情商日本搭的士遇隱藏服務　大阪司機在車內自費派糖：望乘客心情好點不忌諱靈堂！暖心外賣員送餐拒收小費　掏腰包請飲料結緣獲網激讚凌晨叫代駕　10分鐘路程「司機開1小時」乘客不怒反大讚：做得好瘦弱單親媽替3娃領愛心餐　老闆娘暖心問「你不用吃嗎」引爆淚腺有片│惠州暴雨女子連人帶車被急流沖倒　2外賣騎手冒險救援獲激讚

延伸閱讀：

計程車禁食…他不小心吃完卻未被阻止 運匠曝辛酸：僅能做一件事

情侶出遊為租車吵翻！男友寧花錢也不願開女友家車 網曝關鍵：他是對的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

電單車
賠償
熱話
台灣
聯合新聞網