美國華人母子經營按摩院涉人口販運　藏金條扣護照地下室如監獄

密歇根州近日破獲一起涉嫌人口販運的大案，經營兩家按摩店的華人母子雙雙被捕。



警方不僅在按摩店發現涉嫌提供性服務的女子，還搜出大量現金、金條、珠寶和中國女子的護照。更令人吃驚的是，嫌疑人名下住宅的地下室，竟被隔成多個小房間，用來安置工作人員。

其中一家涉事的按摩店Novi Natural Health and Massage。（Google Maps截圖）

兩名被告分別是54歲的吳某潔（Minjie Wu，音譯）和她28歲的兒子吳某澤（Ruize Wu，音譯）。兩人涉嫌經營位於奧克蘭縣的Novi Natural Health and Massage和Commerce Massage兩家按摩店。

警方發現可疑活動後展開調查，並於今年8月將案件移交人口販運專案小組。

臥底警探多次進入兩家按摩店，發現有人提出以金錢交換特殊服務。其中一次行動中，54歲的吳某潔甚至涉嫌親自對臥底警探實施不當接觸，因此額外面臨二級性侵指控。

10月7日，警方對四處相關地點展開突擊搜查。

調查人員查扣超過4.7萬美元現金、價值超過7.5萬美元的名牌商品、兩輛汽車，以及金條、珠寶、財務記錄和電子設備。

搜查期間，警方還當場發現一名赤裸的按摩店員工與顧客待在一起。

進一步調查發現，嫌疑人名下的住宅也被用來安置從事特殊交易的中國女子。其中一處住宅的地下室被隔成多個房間，疑似為了容納更多工作人員。

警方突擊搜查兩家按摩店逮捕兩名疑犯 現場搜出大量罪證▼▼▼

11月6日，這對母子正式出庭，被控經營犯罪集團、經營人口販運集團、經營妓院、洗錢及逃稅等多項重罪，保釋金各為5萬美元。

奧克蘭縣檢察官Karen McDonald表示，這起案件只是當地隱藏的人口販運問題的一個縮影。許多受害女性被虛假工作機會誘騙來到美國，隨後與親友失去聯繫，被迫從事特殊交易。

數據顯示，該縣過去9年僅起訴5起人口販運案件，但自成立專門小組以來，短短21個月已處理45起相關案件。

當地政府也開始收緊監管。Pontiac市議會上個月通過緊急法令，未來六個月暫停批准新的非醫療按摩店開業。

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