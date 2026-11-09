68歲中國婦東京開按摩店涉賣春被捕！14年賺16億日圓因竊案被牽連

最近，日本東京發生了一件讓人意想不到的事情。一名68歲的中國籍大媽，在東京新橋經營一家按摩店，沒想到生意做得相當大。



據日本警方調查，這家店已經經營了大約14年，累計營業額竟然接近16億日圓（約7900萬港元）！

平均下來，一年就超過1億日圓。然而，這家經營了十幾年的店舖，最近卻突然被警方查處，連老闆也被逮捕。

一名68歲的中國籍女子在日本賣春被捕。（YouTube@FNNnewsCH）

更讓人意外的是，事情曝光的原因，並不是有人專門舉報店舖違規經營。而是一名顧客發現自己的錢不見了，跑去找警察，結果意外牽出整家店的問題。

11月6日，日本多家電視台報道了這起案件，相關細節也隨之曝光。

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68歲中國大媽，在東京新橋開店14年

據日本富士電視台FNN報道，被逮捕的經營者名叫楊瑤琴，今年68歲，中國籍。她經營的店舖位於東京都港區新橋，名字叫「ひまわり」，中文就是「向日葵」。

熟悉東京的人應該知道，新橋是日本非常有名的上班族聚集地。這裏周圍有大量寫字樓、居酒屋和餐飲店，每天都有不少上班族經過。尤其到了晚上，下班後的上班族會聚集在附近喝酒、吃飯，街道相當熱鬧。

新橋是日本非常有名的上班族聚集地，周圍有大量寫字樓、居酒屋和餐飲店。（P C@Unsplash）

而楊某經營的，就是一家開在新橋大樓裏的個室按摩店。從店舖名稱和經營形式來看，主打的是按摩放鬆服務。

不過，警方調查後認為，這家店實際提供的服務內容，可能涉及日本法律禁止在該區域經營的特殊服務。

楊某經營一家室按摩店。從店舖名稱和經營形式來看，主打的是按摩放鬆服務。（YouTube@FNNnewsCH）

據報道，店舖還會安排人員在新橋街頭招攬顧客。有人會向路過的男性搭話，介紹所謂的「特別按摩」。還有媒體提到，店舖曾以「5000日圓按摩」等說法吸引顧客。

就這樣，這家店在新橋經營了十幾年。直到最近，才因為一起意想不到的事情被警方調查。

顧客按摩時錢包被偷，結果牽出整家店

這起案件最戲劇性的地方，就是它被發現的經過。

據日本TBS報道，早在2025年9月，就有顧客向警方反映，自己在店裏接受服務期間，錢包裏的現金不見了。

日本電視台的報道還提到，這家店曾多次出現顧客財物被盜的相關投訴。有顧客反映錢包裏的錢被拿走，也有人報告手機失竊。

楊某經營的這家按摩店曾多次出現顧客財物被盜的相關投訴。（YouTube@ntv_news）

警方接到這些投訴後，開始調查店舖的經營情況。沒想到，查着查着，發現的問題不只是財物失竊。警方懷疑，這家店長期在禁止區域內提供違規服務，涉嫌違反日本《風俗營業法》。

於是，調查方向也逐漸轉向店舖的實際經營內容。到了11月，警方採取行動，逮捕了經營者楊某及相關人員。

不過需要說明的是，顧客財物失竊目前屬於警方接獲的投訴及調查事項，不能直接認定就是楊某或店內員工所為。

至於店舖涉嫌違規經營的具體情況，仍有待進一步調查。

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最讓人吃驚的，是14年16億日圓的營業額

除了老闆的年齡，這起案件最引人關注的數字，就是16億日圓。據警方估計，這家店從大約2012年開始經營，至今已有14年左右。

在這段時間裏，累計營業額接近16億日圓。

這個數字到底有多誇張？

簡單算一下就知道了。如果按照14年、16億日圓估算：平均每年營業額約1.14億日圓。平均每個月約952萬日圓。平均每天約31萬日圓。

當然，這只是把總營業額平均分攤後的計算結果，並不代表店舖每天都能賺到這麼多錢。而且16億日圓說的是營業收入，並不是老闆個人的淨利潤。店舖還需要支付房租、人工、水電以及其他經營成本。

不過，即便如此，一家開在新橋大樓裏的按摩店，能夠累計做到這樣的營業規模，還是讓人相當意外。尤其是店舖已經經營了14年，如果警方調查的情況屬實，也意味着相關經營活動持續了相當長的一段時間。

老闆否認：我沒有指示員工提供哪些服務

面對警方調查，68歲的楊某並沒有承認相關指控。據日本媒體報道，她在接受調查時表示：「我沒有指示員工提供那種按摩服務。」

不過，警方目前懷疑，店舖的實際經營內容已經涉及《風俗營業法》所限制的業務。根據日本相關法律，部分特殊服務行業不能隨意選擇營業地點。尤其是東京這樣的城市，不同區域對經營場所、營業方式都有相應限制。

68歲的楊某在接受調查時否認提供特殊服務。（YouTube@FNNnewsCH）

即使店舖掛着普通按摩店的招牌，如果實際提供的服務屬於法律規定的特殊營業類型，也可能受到相關限制。這次警方調查的重點，就是該店是否在禁止區域內從事了違規經營活動。

至於楊某是否需要承擔刑事責任，還要等待後續司法程序認定。

不過，這件事恐怕還沒那麼容易結束。如果最終罪名成立，等待她的可能不僅是牢獄之災。作為外國籍人士，服刑結束後還可能面臨被日本強制遣返的結果。

在日本經營了14年，累計營業額高達16億日圓，最後卻可能落得坐牢、被遣返回國的下場。

只能說，錢賺得再多，也得守規矩，否則到頭來可能一場空。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】