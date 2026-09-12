美國Medicare紅藍卡醫保2027年料迎8大變化　長者看病買藥恐更貴

美國老人明年看病、買藥，可能又要多花一筆錢。富達投資最新估算，一名在2026年退休的65歲老人，一生用於醫療保險和醫療服務的支出平均將達到18.55萬美元（約150萬港元），比上一年增加1.3萬美元，漲幅約7.5%。而且，這還不包括居家護理、養老院等長期護理費用。



進入2027年，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險（Medicare）又將迎來一系列變化。部分數字已經確定，另外一些保費和自付額仍要等今年秋季由美國醫療保險和醫療救助服務中心（CMS）正式公布。

對於已經參加紅藍卡的人來說，以下8項變化最值得留意。

1. 處方藥保險選擇越來越少

過去，加入傳統紅藍卡的人，通常可以從數十種獨立D部分處方藥計劃中選擇。

但近幾年，一些保險公司縮減業務或退出市場。2026年，多數地區只剩下大約8至12種獨立處方藥計劃，而2021年時，部分地區接近30種。

這意味著，老人不能再想當然地認為今年的計劃明年還會繼續存在，即使計劃沒有取消，保費、藥品目錄和合作藥房也可能發生變化。

2. 降低D部分保費的臨時補貼結束

聯邦政府在2025年和2026年推出臨時補貼，以減輕D部分處方藥保險保費上漲的壓力。數據顯示，這項補貼在2026年平均每人每月降低約16美元保費。

但CMS已經宣佈，這項補貼將在2026年底結束，不再延長至2027年。

CMS表示，多數投保人的月保費漲幅預計不會超過10美元，部分人的保費甚至可能下降。但不同州、不同保險公司的情況差別很大，真正要交多少錢，仍要以各家保險公司公布的2027年計劃為準。

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3. D部分最高自付額漲至700美元

如果選擇的處方藥保險設有年度自付額，2027年的法定上限將從615美元提高至700美元，實際增加85美元。

不過，700美元只是允許保險計劃收取的最高自付額，並不代表每個人都一定要交700美元。有些計劃的自付額較低，部分計劃對某些低價學名藥甚至不設自付額。

達到自付額後，投保人通常開始按照計劃規定支付固定金額或一定比例的藥費。

4. 處方藥年度自付上限漲至2400美元

2026年，D部分承保處方藥的年度個人自付上限為2100美元；2027年將提高至2400美元，相當於增加300美元。

需要注意的是，「700美元自付額」和「2400美元年度自付上限」不是一回事。700美元是保險開始分擔部分藥費前，個人可能需要先承擔的金額；2400美元則是全年為D部分承保藥物實際支付的最高金額。達到2400美元後，當年剩餘時間內，符合規定的D部分承保藥物一般不再需要個人繼續分擔費用。

5. 部分優勢計劃可增加工業大麻相關福利

傳統醫用大麻仍不屬於紅藍卡的正常承保範圍，但部分Medicare Advantage計劃可以在特定補充福利中，加入符合聯邦法律的低THC工業大麻產品。

這類產品主要包括去殼大麻籽、大麻蛋白粉和低THC大麻籽油等，不等於可以用紅藍卡購買娛樂性大麻，也不代表所有優勢計劃都會提供。

是否包含這項福利，要看各保險公司公布的具體計劃。

6. 少數老人可能獲得CBD試點福利

CMS還在部分創新醫療模式中測試由醫生指導使用非吸入式CBD產品。

符合條件的醫療機構在獲得批准後，可為特定患者提供每年最高價值500美元的合法工業大麻衍生產品。2027年，這項試點還可能通過新的LEAD責任醫療組織模式繼續實施。

但這並不是所有紅藍卡老人都能獲得的普遍福利，也不能到普通診所要求醫生開出「500美元免費CBD」。（Unsplash@National Cancer Institute）

但這並不是所有紅藍卡老人都能獲得的普遍福利，也不能到普通診所要求醫生開出「500美元免費CBD」。患者必須屬於參與試點的醫療組織，同時符合該組織的臨床和項目要求。

7. 遠程醫療保障延長至2027年底

疫情期間擴大實施的紅藍卡遠程醫療政策，已經延長至2027年12月31日。

在此期間，符合條件的老人仍可在家中通過視頻或部分語音方式接受遠程問診，不再只限於居住在偏遠地區的人。

不過，體檢、驗血和影像檢查等必須面對面完成的項目，仍無法由遠程問診代替。

8. 15種高價藥將執行談判價格

從2027年1月1日起，紅藍卡與藥廠談判確定的第二批15種藥物價格將正式生效。名單包括：

Ozempic、Rybelsus、Wegovy、Trelegy Ellipta、Xtandi、Ibrance、Linzess、Breo Ellipta、Tradjenta、Xifaxan、Vraylar、Janumet和Otezla等，主要用於治療糖尿病、癌症、哮喘、慢阻肺及其他慢性疾病。



CMS公布的部分談判價格比原先標價低38%至85%。但老人最終能省下多少錢，還要看所參加保險計劃的藥品目錄、共付額和共保比例，並不等於每個人的藥費都會直接下降相按年例。

今年紅藍卡開放投保期仍為10月15日至12月7日。

已經參加D部分或Medicare Advantage計劃的人，應特別留意保險公司寄來的「年度變更通知」（ANOC），認真查看2027年的保費、自付額、承保藥物、醫生網絡以及牙科、視力等附加福利是否發生變化。

即使過去幾年一直使用同一個計劃，今年也不要直接自動續保。尤其是長期服藥的人，最好把自己的全部藥物輸入Medicare官網比較工具，按照「全年保費＋預計藥費」的總成本重新比較一次。

有時候，月保費看起來最低的計劃，全年真正花掉的錢反而可能更高。

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