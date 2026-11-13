加州華裔男捱室友一拳懷恨在心　持刀伏擊刺喉　兩項重罪成立候判

發生於2024年4月的加州灣區持刀惡性傷人案，近日終於迎來陪審團裁決。



34歲的密爾布瑞（Millbrae）男子彭某（Qi Peng），因為與前室友發生過一次肢體衝突，竟然花250美元購買一把廚刀，隨後持刀襲擊對方，朝着喉嚨、胸部和腹部等要害位置下手。54歲的受害男子身受重傷，經過多次手術才僥倖保住性命。

事發地位於加州灣區Hillcrest Boulevard 25號後方的一條巷子。（Google Maps截圖）

11月3日，聖馬刁縣（San Mateo County）陪審團裁定，彭某企圖謀殺及致殘罪名成立。

據悉，這兩個人原本不僅是室友，還是一起工作的同事。

事情要從2024年3月說起。根據檢方披露的訊息，彭某與受害男子此前曾共同居住，也曾在同一個地方工作。但兩人的關係後來惡化，並在2024年3月爆發了一次肢體衝突。

當時，54歲的男子揮拳打了彭某。原本，事情到這裏似乎就結束了。然而，一個月後，一場更加嚴重的暴力事件發生了。

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檢方指出，彭某沒有就此罷休，而是選擇用自己的方式解決恩怨。他花費250美元購買了一把廚刀，準備對前室友實施襲擊。

2024年4月10日上午10時前，位於加州灣區Hillcrest Boulevard 25號後方的一條巷子裏，突然發生一起持刀襲擊事件。根據檢方描述，當54歲的受害男子走出公寓時，彭某突然持刀上前，將刀刃指向對方喉嚨，隨後朝他的腹部和胸部連續刺去。襲擊十分兇狠。

一名目擊者表示，即使受害男子已經倒在地上，襲擊仍未停止，彭某又繼續朝他的腿部刺去。等警方趕到現場時，54歲的男子已經身受重傷。

聖馬刁縣警長辦公室當時發布的通報顯示，接警警員抵達後立即為傷者提供救助，隨後由救護車將他緊急送往當地醫院。

由於傷勢嚴重，男子一度生命垂危。幸運的是，在經歷多次手術後，他最終活了下來。與此同時，警方迅速在附近展開搜查，並在案發後幾分鐘內發現彭某，將其逮捕。

警方還找到了用於襲擊的刀具。

當時32歲的彭某隨後被送往聖馬刁縣的Maguire懲教所，面臨企圖謀殺等刑事指控。案件經過兩年多的司法程序，終於在今年11月迎來陪審團裁決。

根據KRON4電視台報道，11月3日，聖馬刁縣陪審團認定，現年34歲的彭某企圖謀殺罪成立，同時裁定其致殘罪（Mayhem）成立。陪審團還確認，彭某在襲擊中造成受害人嚴重身體傷害，並使用了致命武器。

此外，彭某被控的刑事恐嚇罪被裁定不成立。這意味着，雖然企圖謀殺罪已經成立，但檢方未能讓陪審團認可全部指控及加重情節。

目前，彭某仍被關押，不得保釋。

法院已經將量刑日期定在今年12月17日，屆時他將面臨正式判刑。

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