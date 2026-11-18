長期吸入廚房油煙的致癌風險不容忽視。江蘇南京1名40歲職業廚師，持續乾咳一年半卻誤以為只是「職業病」未有理會，直至咳嗽加重影響生活才求診。經檢查發現他雙肺佈滿猶如「滿天星」的腫瘤，幸好經化療及電療後，肺部絕大部分腫瘤已消退。醫生提醒，煮食前後使用抽油煙機切忌「即煮即關」，若持續乾咳逾2星期不癒切勿拖延，必須盡快求醫。



江蘇南京1名40歲職業廚師，持續乾咳一年半卻誤以為只是「職業病」未有理會。（AI生成圖片）

江蘇南京1名40歲職業廚師，持續乾咳一年半卻誤以為只是「職業病」未有理會。（微博@《九派新聞》影片截圖）

誤當咽炎拖一年半 雙肺結節如「滿天星」

據《上觀新聞》報道，40歲的李師傅是1名職業廚師，一年半前開始出現陣發性乾咳，起初他以為只是長期在廚房被油煙嗆出的「舊患」，仗著年輕體壯加上工作忙碌，一直未到醫院求診。隨著咳嗽日漸加重，嚴重影響日常生活與睡眠，在家人多番勸說下才到醫院檢查。檢查結果顯示，他雙肺遍佈大小不一的結節影，恰似「滿天星」，縱隔內亦見多發腫大淋巴結，病理確診為小細胞肺癌晚期。

檢查結果顯示，他雙肺遍佈大小不一的結節影，縱隔內亦見多發腫大淋巴結，病理確診為小細胞肺癌晚期。（《大河報》圖片）

《大河報》引述接診的張凱主任指出，小細胞肺癌增殖快、早期極易發生廣泛轉移，被稱為肺癌中的「極惡之徒」，李師傅與家人得悉病情後一度陷入絕望。

《大河報》引述接診的張凱主任指出，小細胞肺癌增殖快、早期極易發生廣泛轉移，被稱為肺癌中的「極惡之徒」。（《大河報》圖片）

不過小細胞肺癌對初期放射治療（放療）及化療相當敏感，只要找準方向並接受規範治療，仍有機會爭取長期生存。經多個療程的針對性治療後，李師傅雙肺的腫瘤顯著消退，目前已進入穩定控制階段，身體狀況良好，亦無再出現咳血或體重驟降。

經多個療程的針對性治療後，李師傅雙肺的腫瘤顯著消退，目前已進入穩定控制階段，身體狀況良好，亦無再出現咳血或體重驟降。（《大河報》圖片）

經多個療程的針對性治療後，李師傅雙肺的腫瘤顯著消退，目前已進入穩定控制階段，身體狀況良好，亦無再出現咳血或體重驟降。（《大河報》圖片）

廚房油煙同樣致癌 煮食前後抽油煙機切忌立即關掉

不少人誤以為肺癌只是資深煙民的專屬疾病，但據《大河報》引述醫學分析指出，像李師傅這類中青年廚師長期暴露在廚房高濃度油煙環境，吸入大量有害顆粒物和致癌物，同樣是肺癌的高危致病因素。

李師傅這類中青年廚師長期暴露在廚房高濃度油煙環境，吸入大量有害顆粒物和致癌物，是肺癌的高危致病因素。（微博@第一幫幫團影片截圖）

研究顯示，相當比例的肺癌患者並非傳統人士，長期接觸二手煙或廚房油煙、肺部有毛玻璃結節（磨砂玻璃樣影），以及直系親屬腫瘤家族病史，均為肺癌重點監測與高危因素。醫生建議市民煮食前應提前開啟抽油煙機，煮完後亦不宜立即關掉，讓抽油煙機繼續運作數分鐘抽走殘留油煙。

醫生建議市民煮食前應提前開啟抽油煙機，煮完後亦不宜立即關掉，讓抽油煙機繼續運作數分鐘抽走殘留油煙。（微博@央視頻影片截圖）

持續乾咳逾2周屬警號

醫生提醒，若出現長期持續的刺激性乾咳超過2星期無好轉、咳痰性質改變、痰中帶血或不明原因胸悶氣短，都可能是肺部發出的警號，切勿自行服用止咳藥掩蓋症狀。吸煙人士、長期接觸二手煙、職業廚師或經常接觸工業粉塵的高危族群，建議每年接受一次胸部低劑量螺旋電腦掃描（LDCT）篩查，務求及早發現病變並展開治療。