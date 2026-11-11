深圳灣萬象城板前牛扒館　自選澳洲和牛3大部位　廚師面對面現烤

深圳又迎來一家華南首店，面對面「現烤牛排館」。



20人廚師團面對面烤牛排、做料理

深圳灣萬象城又開新店了，這家主打澳洲純種和牛的牛排店，把板前御食Omakase概念和美式火炙牛排館融合。櫃枱前自選牛肉部位，開放式廚房可以直面主廚現烤牛排的全過程。

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不預製，全透明廚房現點現做

除了澳洲和牛，店裏還有多款主廚料理，每天現壓的意麵、手工現擀的披薩餅底、秘製手作的底醬，每道菜從食材到配料都是自己新鮮製作的。

只賣澳洲和牛，只有2大等級，只有3個部位

主力提供三大經典牛排部位，和牛西冷、和牛眼肉、和牛菲力，三款部位都有M9級和M6-7級可選。在櫃枱前選取心儀的牛排，廚師會夾出來展示，然後稱重計費，再進行炙烤。

牛排全部原切，M6-7／M9，看雪花選肉

第一次來，可以試下奶香油脂的肋眼；偏愛濃郁肉香、口感有嚼勁的可以選西冷；喜歡極致嫩度，肉質精瘦的就選菲力。

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不用過多調味，簡單炙烤便可嚐到牛排最真實的本味，口味重的朋友可以蘸點海鹽和黑胡椒，搭配的烤辣椒和紅黃番茄，一辣一甜很滋味。

自家手作意麵＆手工現烤披薩

1. 白酒汁海鮮意麵

自家手作意麵，白葡萄酒熱炒增香

他們家的意麵都是店內手工現壓的，選用高筋小麥麵粉，麵糰加入無菌雞蛋反覆揉壓，口感彈韌有嚼勁。

搭配每日新鮮到貨的大蝦、青口、魷魚和帶子，橄欖油爆香蒜葱後一同爆炒，最後淋入白葡萄酒，酒精揮發後留下清雅果香，去除海鮮腥感，熬出鮮美的白酒底汁。

2. 意式熟火腿披薩

現點現烤，意大利進口熟火腿

披薩都是現點現做的，採醬餅底的做法，抹上秘製的甜椒醬和芝士，烘烤後邊緣微微焦脆，咬開酥鬆可口。頂層鋪滿意大利進口熟火腿，薄切火腿鹹香醇厚，油脂香氣濃郁，再點綴一點烤甜椒，口味很豐富。

3. 三文魚配黑松露甜椒醬

主廚現熬甜椒醬汁，鮮切文魚慢煎

三文魚選用的是大西洋的鮭魚，脂肪度是在10%到15%，熱鍋輕煎，魚皮煎至焦脆，魚肉保留粉嫩的熟度，外微焦內裏軟潤。

搭配主廚手工熬煮的黑松露甜椒醬，將甜椒彩椒烘烤去皮，打碎成順滑甜椒泥，再融入黑松露碎一同慢煮收濃醬汁。甜椒的清甜，融合黑松露厚重的菌香，口感綿密柔和。

4. 黑胡椒羅勒煎虎蝦

新鮮黑虎蝦開邊，現炒黑胡椒羅勒醬汁

個頭飽滿的虎蝦，肉質緊實彈牙。開背去線處理乾淨後下鍋香煎，鎖住蝦肉鮮甜。煎香後，加入到現炒的黑胡椒羅勒醬汁中翻炒，醬汁充分包裹蝦肉，入口是黑胡椒的微辛以及羅勒清香。

還有這些主廚現做料理👇👇👇

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店裏每道料理，都是吧枱前現點現做，每一款的是主廚精心烹調而成。菜品選擇豐富多樣，可以自己喜好選擇搭配，吃牛排的儀式感更豐富。

深圳首店，全透明玻璃牛排廚房

OR Beef Bar，深圳首店開在深圳灣萬象城A區負一層，整體採用輕奢極簡的西餐設計風格，色調高級沉穩，線條幹淨利落。散座區域錯落分佈，落座舒適不壓抑，既保留高端牛排館的精緻格調，又兼具輕鬆治癒的用餐氛圍。

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一人食友好，吧枱看牛排主廚天團

吧枱座位佈局舒適，一人食友好，獨自用餐不侷促，直面明火烤制區域，可以全程直觀看到廚師天團的操作全過程，將牛排烤制的煙火儀式感拉滿。

OR Beef Bar

點評人均：￥246

地址：南山區海德三道2888號深圳灣萬象城A區B1層B141

營業時間：11:00-21:30

交通：地鐵2/8/11/13號線後海站

