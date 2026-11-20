一個經歷過二次大戰、埋藏逾80年的家族秘密，竟然靠一份DNA檢測揭開！英國一名81歲老翁，自小不知道隸屬紐賓士域遊騎兵部隊的親生父親是誰，花50年尋父仍一無所獲，卻不知道遠在加拿大的另一個家庭，同樣花了18年尋找他的下落。



81歲安德森苦尋親父約50年，終於知道自己是二戰加拿大軍人的兒子。（CBC影片截圖）

直到今年春天，雙方終於透過DNA配對相認，揭開老翁竟是二戰時期加拿大軍人的兒子。更令人感慨的是，父子倆一生從未謀面，卻不約而同選擇了相同職業。而這宗尋親故事背後，原來還隱藏着另一名下落不明的孩子！



加拿大軍人二戰赴英 留下80年家族秘密

綜合加拿大廣播公司（CBC）11月11日及英國地方報章《Farnham Herald》報道，故事始於1942年。當時加拿大軍人查爾斯（Charles Laurence Blakney）告別家鄉紐賓士域省（New Brunswick）的妻子與年幼女兒，乘坐軍艦前往英國參與第二次世界大戰。

布萊克尼隸屬紐賓士域遊騎兵部隊（New Brunswick Rangers），擔任軍車駕駛及機械維修技工，服役期間與英國女子伊馮（Yvonne Anderson）有過一段關係，並育有一子。1945年，布萊克尼返回加拿大，同年兒子羅德（Rod Anderson）在英國法納姆（Farnham）出生。

1942年，多名駐英加拿大軍人戴着鋼盔、攜帶武器。（Imperial War Museums／Wikimedia Commons）

然而，羅德自小不知道親生父親是誰，母親及外婆亦從未提起這段往事。他長大後花了約50年追查身世，甚至循着出生證明上的父親姓名，找到一名叫威廉（William Anderson）的男子。

羅德的女兒道恩（Dawn Roberts）亦曾協助追查，家人遠赴英國達靈頓（Darlington），與威廉的親屬見面。儘管雙方最初相處融洽，DNA檢測最終卻證實沒有血緣關係，令一家人大失所望，以為身世之謎將永遠無法解開。

1939年12月，首批加拿大軍人抵達英國，在蘇格蘭格里諾克登岸。（Imperial War Museums／Wikimedia Commons）

孫女翻離婚檔案追查18年 亡母臨終託付尋弟

殊不知，大西洋另一端的加拿大家庭，亦在苦苦尋找羅德。

查爾斯的後人之間，多年來流傳一個家族傳聞：祖父二戰期間曾與英國女子生下孩子，惟有人知情、有人毫不知悉，始終沒有人能證實。

孫女貝瑟尼（Bethany Allen）決心查明真相，2008年向檔案館申請調閱祖父的離婚紀錄，赫然發現文件證實他在英國確實育有孩子。然而，文件未能讓她確定孩子的身份及下落，尋親之路猶如大海撈針。

更令貝瑟尼不願放棄的，是母親臨終前的遺願。她的母親正是查爾斯在加拿大的女兒，一直掛念這名素未謀面的兄弟，不知道對方是否仍然在世、是否過得幸福。她離世前叮囑女兒繼續尋找，希望有朝一日能夠知道答案。

就這樣，貝瑟尼苦苦追查了18年。

Rod Anderson 1945年在英國出生，嬰兒時期由母親Yvonne Anderson抱在懷中，長大後一直不知道親生父親的身份。 (Submitted by Dawn Anderson)

DNA配對揭身世 81歲老翁以為有人惡作劇

轉機終於在2026年春天出現。貝瑟尼透過美國家譜及DNA檢測平台Ancestry提交基因樣本，結果竟然配對出一名英國男子，顯示對方正是她失散多年的同父異母舅父羅德。

3月19日，羅德的女兒道恩收到來自加拿大的訊息，對方表示，他們尋找她的父親已經很久。道恩起初還以為是出生證明上羅德的另一支家族，直至了解對方身份，才驚覺父親的真正身世。

貝瑟尼花18年追尋家族秘密，祖父的離婚文件成為重要線索。（CBC影片截圖）

她隨即致電父親，先問他是否已經坐好，然後告訴他，加拿大有一名女子聲稱是他的失散親人。羅德第一反應是有人惡作劇，直到得知對方提供的資料與DNA結果吻合，才相信這個苦尋半世紀的答案竟然真的出現。他向CBC形容，消息令自己震驚不已，即使事隔數月仍然難以置信。

更神奇的是，羅德的中間名原來是「Laurence」，與生父Charles Laurence Blakney的名字相同。家人過去一直以為這名字與河流有關，直到揭開身世，才發現兩者之間的巧合。

5歲觸電失左臂一眼 竟與生父做同一行

隨着身世曝光，羅德亦發現自己與素未謀面的父親，竟有着驚人的共同之處。

1951年10月，年僅5歲的羅德在法納姆火車站發生嚴重意外，跌落帶電路軌。據當年地方報章紀錄，一名鐵路工作人員察覺異味，發現男童倒臥路軌旁，由於無法直接觸碰他，只好使用掃帚將他拉離危險位置。意外導致羅德失去左臂及一隻眼睛的視力，臉部和身體亦遭嚴重燒傷，往後多年需要接受重建手術。

布萊克尼的孫女Bethany Allen2008年取得祖父的離婚文件，證實他在二戰駐英期間曾育有孩子，隨後花18年追尋失散親人的下落。（CBC影片截圖）

1960年代，羅德接受政府工作能力評估時，被告知因為身體殘障，不適合從事機械維修工作。然而，他偏偏不服輸，不但成功成為汽車維修技工，後來更開設自己的公司。直到今年與加拿大親人相認，他才驚覺已於1987年離世的親生父親，原來同樣是一名汽車及機械維修技工！兩人從未見過面，卻選擇了同一門職業。

Barb Lowe透過DNA檢測尋回同父異母哥哥，兩人如今每星期通電話。（CBC影片截圖）

羅德亦與現年77歲、居於加拿大安大略省聖托馬斯（St. Thomas）的同父異母妹妹芭芭拉（Barb Lowe）取得聯繫。兄妹倆現時每星期通電話，不但幽默感相近，芭芭拉更笑言，哥哥的耳朵與父親一模一樣。

加拿大軍人Charles Blakney於二戰期間在英國服役，與當地女子育有兒子安德森，惟父子倆終其一生未曾見面。（Anderson family）

已訂機票赴加尋親 另一名孩子仍下落不明

目前羅德已訂妥機票，計劃帶同孫女薩曼莎（Samantha Eldridge）前往加拿大紐賓士域省，與從未見過的大家庭相聚。他亦希望親身到生父墓前，了解這名一生無緣相見的父親。

然而，這宗尋親故事仍未真正完結。當年查爾斯的離婚文件竟顯示，他在英國服役期間，原來還育有另一名孩子。換言之，這個家族仍然有一名成員下落不明，身份至今未獲確認。

貝瑟尼表示，如今大西洋兩岸的親人已經聯手繼續追查，希望有朝一日能再揭開另一個家族秘密。對於苦苦尋親數十年的羅德而言，他亦寄語其他仍在尋找親人的人：「永遠不要放棄尋找。」

Charles Blakney的孫女Bethany Allen在加拿大紐賓士域省展示祖父的離婚紀錄，文件證實祖父於第二次世界大戰駐守英國期間曾育有一名孩子，成為家族追查失散親人的重要線索。（CBC影片截圖）

二戰「戰爭嬰兒」身世成謎 非婚生育曾背負污名

羅德的經歷並非孤例。二戰期間，大批盟軍士兵進駐英國，與當地女性建立關係，戰後留下不少被稱為「戰爭嬰兒」（War Babies）的孩子。根據英國伯明翰大學歷史學者Sabine Lee的研究，單是1942年至1945年間，駐英美軍便與當地女性育有超過22,000名孩子，部分孩子一直不知道生父身份。

加拿大戰爭博物館歷史學家諾克斯（Jeff Noakes）亦向CBC指出，1940年代社會對婚外生育存在強烈污名，女性往往承受比男性更沉重的責難。部分家庭選擇隱瞞真相，亦有孩子被安排領養，以致多年後才有機會尋回親人。羅德則是在現代DNA技術協助下，終於填補了生命中缺失逾80年的家族拼圖。

（CBC）