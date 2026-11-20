過去一周，從微軟系統癱瘓、美國全國航班緊急停飛，到多家大型銀行出現系統故障，甚至美國國家安全局（NSA）的內部機密通信網絡也一度中斷，接二連三的事件讓不少美國人感到不安。



如今，美國華裔企業家、前總統候選人楊安澤（Andrew Yang）公開發出警告，稱這一系列故障並非巧合，美國人應該做好未來18個月技術系統頻繁出現故障的心理準備。

美國華裔前總統候選人楊安澤。（Getty Images）

11月17日晚，楊安澤在接受NewsNation電視台採訪時表示，人工智能的發展速度和技術能力，已經超出了許多企業和政府機構的應對能力。

他透露，網絡安全專家甚至將剛剛過去的10月稱為「黑色十月」（Black October），因為人工智能在許多技術任務上的表現已經超過人類程序員，駭客也能夠藉助這些工具更快地發現和利用系統漏洞。

這使得不少企業不得不暫時關閉部分服務，對系統進行緊急修補。

楊安澤形容，現在的企業就像在和人工智能玩「打地鼠」遊戲，一個漏洞剛剛被修復，新的漏洞又出現了。

他表示，網絡安全專家預計，未來18個月可能會是一個極不穩定、充滿動盪的時期。

面對這樣的局面，楊安澤直接向電視機前的美國民眾提出了三項建議：

1. 儘快修改重要帳戶的密碼；

2. 從銀行取出足夠支付幾周生活開支的現金；

3. 對任何可疑的電子郵件和手機訊息反覆核實，不要輕易點擊連結。



他還透露，自己最近就收到過一封看似來自朋友的聚會邀請，直到親自聯繫對方，才發現根本沒有這場聚會。

楊安澤說道：

我們不能再等我們的領導人採取行動了。

事實上，過去一周發生的一系列系統故障，已經涉及美國多個重要行業。

摩根大通、美國銀行、富國銀行的部分客戶無法正常使用銀行服務；美聯航、蘋果和萬豪酒店的線上系統也相繼出現問題，就連負責處理高度機密訊息的美國國家安全局也未能倖免。

不過，特朗普（Donald Trump）政府及相關企業均表示，目前沒有證據表明這些故障是由網絡攻擊造成的，也沒有證據證明這些事件之間存在直接聯繫。

特朗普此前被記者問及這一系列故障時，則淡化了外界的擔憂，稱對於美國這樣龐大而強大的國家，發生這類事情並不奇怪。

然而，密蘇里州共和黨參議員喬什霍利（Josh Hawley）對此仍持懷疑態度，並要求國會議員獲得更全面的情況通報。

如果這一切都是巧合，那恐怕是世界歷史上最大的巧合。

眼下，感恩節、黑色星期五和聖誕購物季即將到來，網絡安全專家也提醒，這段時間通常是釣魚詐騙、支付訊息盜竊和勒索軟件攻擊的高發期。

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