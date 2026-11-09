網罪案首三季失近39億 警方揭4.4萬網絡漏洞 RDP與PHP成重災區
警方網絡安全及科技罪案調查科最新公布，今年1月至9月共錄得21,573宗整體科技罪案，較去年微跌11.5%，當中8成涉及網絡詐騙，包括購物騙案及求職騙案等，損失金額高達約38.97億港元。
警方指，今年首9個月發現了約44,000項高風險網絡安全漏洞，包括俗稱RDP的遠端桌面通訊協定和PHP網頁程式語言建立的網站系統，警告黑客可利用漏洞入侵企業網站、抽取資料，甚至散播惡意程式。
警方網絡安全及科技罪案調查科表示，今年1月至9月錄得21,573宗整體科技罪案，較去年微跌11.5%，當中8成個案涉及網絡詐騙，包括購物騙案、求職騙案、投資騙案、戶口盜用和釣魚騙案等。至於涉及科技罪案的損失金額，由今年1月至9月錄得高達約38.97億元，較去年同期的45.91億港元減少6.94億，跌幅大約15%。針對大型機構的案件方面，今年1月至9月有29宗系統入侵案件，較去年同期少8宗，勒索軟件案件則由去年的34宗，增加至今年的40宗。
另外，警方網絡安全中心今年1月至9月共處理了約3,000萬宗全球網絡威脅情報，較去年升近兩成，當中有約130萬宗網絡威脅是針對香港，升幅高達3成，平均每日錄得4,650宗網絡威脅，同樣較去年增約3成。在所有網絡威脅情報中，網絡釣魚和偵察活動類型最多，分別佔27.58%和25.28%，其餘網絡威脅包括惡意軟件、漏洞分析和殭屍網絡等。
針對上述網絡威脅及罪案，警方於今年初啟動「將風行動」，從執法打擊、移除威脅及風險防範三方面打擊網絡罪案。
破假水務署釣魚騙案拘16人 1200網站下架
執法打擊方面，警方今年1月至5月共錄得1,009宗釣魚騙案，當中有841宗、約83%個案與假冒水務署釣魚騙案有關，今年3月起至6月執行「傲鷹行動」，聯同其他總區進行深入調查，又與內地公安合作交流情報並行動，兩地合共拘捕了16人，包括內地公安成功搗破一個詐騙據點，拘捕了3名內地主腦。行動中發現了4,000張懷疑被盜用的信用卡資料，並已轉介給相關銀行跟進，又下架了超過1,200個可疑網站。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠指，行動後留意到相關騙案數字顯著回落。
移除逾1.2萬網上威脅 包括釣魚網站、惡意程式
移除威脅方面，警方指今年1月至9月透過收集和分析情報，識別了黑客用於遙距操控受感染設備的C2伺服器、殭屍網絡節點及惡意軟件，並聯同多家互聯網供應商清除或封鎖超過12,000項網上威脅，當中包括4,245項釣魚網站、3,616部殭屍網絡設備，以及4,215個惡意程式。
揭逾4.4萬項高風險漏洞 近9成有關RDP及PHP系統
至於風險防範方面，網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠指，今年1月至9月警方發現了超過44,000項高風險網絡安全漏洞，當中有37,950項為俗稱RDP的遠端桌面通訊協定有關的漏洞，另外有6,083項漏洞涉及PHP網頁程式語言建立的網站系統，若網絡系統存在漏洞或風險而又未有即時更新，黑客可利用漏洞入侵企業網站、抽取資料，甚至散播惡意程式。
許綺惠指，不少香港企業都會用到RDP、PHP或其他網上服務，提醒企業應多加留意。她又表示，行動又發現65間學校所用防火牆韌體版本過時，存在被黑客入侵的風險，經已主動聯絡相關學校，並提供更新防火牆韌體、修補漏洞的技術支援。
網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，會持續協助中小企及大型企業檢測系統漏洞，協助企業建立安全文化，並舉辦活動提高大眾網絡安全意識，如有懷疑，可透過防騙視伏器搜尋可疑的電話號碼和網址等，又有以下11點網絡安全建議。
網絡安全建議：
機構：
1.謹慎使用遠端桌面系統
2.加強員工培訓
3.數據備份
4.定期進行漏洞掃描
5.定期更新系統及軟件
6.啟用雙重身份認證，包括電郵、網上銀行和社交媒體帳號
個人：
1.定期更新系統及軟件
2.啟用雙重身份認證
3.使用強化密碼
4.謹慎點擊連結
5.安裝防騙視伏App