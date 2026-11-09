網罪案首三季失近39億　警方揭4.4萬網絡漏洞　RDP與PHP成重災區

警方網絡安全及科技罪案調查科最新公布，今年1月至9月共錄得21,573宗整體科技罪案，較去年微跌11.5%，當中8成涉及網絡詐騙，包括購物騙案及求職騙案等，損失金額高達約38.97億港元。



警方指，今年首9個月發現了約44,000項高風險網絡安全漏洞，包括俗稱RDP的遠端桌面通訊協定和PHP網頁程式語言建立的網站系統，警告黑客可利用漏洞入侵企業網站、抽取資料，甚至散播惡意程式。



警方指今年1月至9月有21,573宗整體科技罪案，較去年微跌11.5%。（張智浩攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科表示，今年1月至9月錄得21,573宗整體科技罪案，較去年微跌11.5%，當中8成個案涉及網絡詐騙，包括購物騙案、求職騙案、投資騙案、戶口盜用和釣魚騙案等。至於涉及科技罪案的損失金額，由今年1月至9月錄得高達約38.97億元，較去年同期的45.91億港元減少6.94億，跌幅大約15%。針對大型機構的案件方面，今年1月至9月有29宗系統入侵案件，較去年同期少8宗，勒索軟件案件則由去年的34宗，增加至今年的40宗。

警方指今年1月至9月有29宗針對大型機構的系統入侵案件，較去年同期少8宗。（張智浩攝）

另外，警方網絡安全中心今年1月至9月共處理了約3,000萬宗全球網絡威脅情報，較去年升近兩成，當中有約130萬宗網絡威脅是針對香港，升幅高達3成，平均每日錄得4,650宗網絡威脅，同樣較去年增約3成。在所有網絡威脅情報中，網絡釣魚和偵察活動類型最多，分別佔27.58%和25.28%，其餘網絡威脅包括惡意軟件、漏洞分析和殭屍網絡等。

針對上述網絡威脅及罪案，警方於今年初啟動「將風行動」，從執法打擊、移除威脅及風險防範三方面打擊網絡罪案。

破假水務署釣魚騙案拘16人 1200網站下架

執法打擊方面，警方今年1月至5月共錄得1,009宗釣魚騙案，當中有841宗、約83%個案與假冒水務署釣魚騙案有關，今年3月起至6月執行「傲鷹行動」，聯同其他總區進行深入調查，又與內地公安合作交流情報並行動，兩地合共拘捕了16人，包括內地公安成功搗破一個詐騙據點，拘捕了3名內地主腦。行動中發現了4,000張懷疑被盜用的信用卡資料，並已轉介給相關銀行跟進，又下架了超過1,200個可疑網站。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠指，行動後留意到相關騙案數字顯著回落。

警方指今年3月起開始執行「傲鷹行動」搗破假冒水務署釣魚騙案，中港兩地合共拘捕了16人。（張智浩攝）

移除逾1.2萬網上威脅 包括釣魚網站、惡意程式

移除威脅方面，警方指今年1月至9月透過收集和分析情報，識別了黑客用於遙距操控受感染設備的C2伺服器、殭屍網絡節點及惡意軟件，並聯同多家互聯網供應商清除或封鎖超過12,000項網上威脅，當中包括4,245項釣魚網站、3,616部殭屍網絡設備，以及4,215個惡意程式。

警方今年1月至9月聯同多家互聯網供應商清除或封鎖超過12,000項網上威脅，當中包括4,245項釣魚網站、3,616部殭屍網絡設備，以及4,215個惡意程式。（張智浩攝）

揭逾4.4萬項高風險漏洞 近9成有關RDP及PHP系統

至於風險防範方面，網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠指，今年1月至9月警方發現了超過44,000項高風險網絡安全漏洞，當中有37,950項為俗稱RDP的遠端桌面通訊協定有關的漏洞，另外有6,083項漏洞涉及PHP網頁程式語言建立的網站系統，若網絡系統存在漏洞或風險而又未有即時更新，黑客可利用漏洞入侵企業網站、抽取資料，甚至散播惡意程式。

今年1月至9月警方發現了超過44,000項高風險網絡安全漏洞，大部分涉及俗稱RDP的遠端桌面通訊協定和PHP網頁程式語言建立的網站系統。（張智浩攝）

許綺惠指，不少香港企業都會用到RDP、PHP或其他網上服務，提醒企業應多加留意。她又表示，行動又發現65間學校所用防火牆韌體版本過時，存在被黑客入侵的風險，經已主動聯絡相關學校，並提供更新防火牆韌體、修補漏洞的技術支援。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指會持續協助中小企同大型企業檢測系統漏洞，並舉辦活動提高大眾網絡安全意識。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，會持續協助中小企及大型企業檢測系統漏洞，協助企業建立安全文化，並舉辦活動提高大眾網絡安全意識，如有懷疑，可透過防騙視伏器搜尋可疑的電話號碼和網址等，又有以下11點網絡安全建議。

網絡安全建議：

機構：

1.謹慎使用遠端桌面系統

2.加強員工培訓

3.數據備份

4.定期進行漏洞掃描

5.定期更新系統及軟件

6.啟用雙重身份認證，包括電郵、網上銀行和社交媒體帳號



個人：

1.定期更新系統及軟件

2.啟用雙重身份認證

3.使用強化密碼

4.謹慎點擊連結

5.安裝防騙視伏App

