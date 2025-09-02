21歲女遇帥哥！撲前抱臂頭貼胸問：可以玩我嗎？　他嚇到報警提告

無論男女都要好好保護自己，不幸遇上性騷擾要勇於說不！台中1名21歲女子於公園遇見帥哥，竟趁對方毫無防備之際，主動投懷送抱，雙手環抱右臂、頭靠胸部詢問「可以玩我嗎？」，帥哥嚇得立即報警，然後控告女生性騷擾。



案件經台中地院審理，法官依性騷擾罪判處女子拘役30天，可易科罰金3萬元新台幣（約7,600港元）及可上訴。



21歲女子於公園撞見帥哥，竟趁對方毫無防備之際，主動投懷送抱，雙手環抱右臂、頭靠胸部詢問「可以玩我嗎？」，結果被提告。（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

據台媒報道，判決書指出，案發於今年3月8日傍晚5時許，台中市文心森林公園內，21歲女被告遇見1名外型帥氣的男子，竟趁男子毫無防備、來不及抗拒之際，突然撲上前用雙手環抱男子右手臂，接着將頭部靠在其胸部的隱私部位，並將其拉至一旁問：「可以當你女友嗎、可以玩我嗎？你現在有沒有女友？」男子嚇壞立即報警，控告女子性騷擾，台中地檢署依觸犯「性騷擾防治法」起訴。

21歲女貼胸搭訕帥哥：可以玩我嗎？

台中地院認為，被告女子並不認識該男子，卻不思尊重對方身體自主權利，性騷擾導致對方身心受創，考量女子坦承犯行，惟男子無和解意願，故依性騷擾罪判處女子拘役30天，可易科罰金3萬元新台幣（約7,600港元）及可上訴。

（綜合報道）