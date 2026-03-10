嬌妻陪高帥丈夫覆診8年！突只剩他獨來　醫生獲知原因悲痛嘆息

人生最難過的是最愛你的伴侶離世，剩下自己孤單一人。台灣1名醫生表示，有1名高帥男病人喜歡飲酒吸煙，被漂亮妻子硬拖到醫院求診，但他仍然打算離開，結果突然因心肌梗塞而暈倒，「後來被急救送回來，再轉到我們醫院，把血管打通」，之後妻子每次都會陪同丈夫覆診，不斷數落丈夫沒有按吩咐服藥，而且繼續飲酒吸煙，但「又會默默把藥袋收好，提醒他怎麼吃」。



去到2024底，男病人獨自覆診，醫生好奇詢問妻子去向，男病人沉默一輪後解釋妻子患癌，無法再陪同覆診，最近一次回診，男病人告知妻子已經病逝，醫生慨嘆「那些嘮叨，其實都是滿滿的愛。她當年救了他的命，只是這一次，他再也留不住她」。



男病人妻子每次坐下數落丈夫，批評他沒有按指示服藥，而且繼續飲酒吸煙，同時「又會默默把藥袋收好，提醒他怎麼吃」。（AI生成圖片）

夫妻外型超群 男瀟灑女漂亮

心臟科醫師王子林在其facebook專頁表示，大約8年前，遇到1位男病人有心肌梗塞，「他很帥，1.8幾米，身形挺拔，有一點像電影裡那種風流倜儻的男人」，同時喜歡吸煙飲酒，「帶着一種貴公子的瀟灑」。妻子同樣漂亮，身型高䠷和有氣質，好像專業模特兒。

男病人拒絕求醫即暈倒

妻子擔心丈夫健康，硬把他拖來醫院，其間他一直聲稱自己無事，到了醫院門口竟然轉身離開，「結果才走到停車場，人就倒下去了」，隨即接受急救打通血管，並要向王醫生覆診。

妻子每次陪同覆診 數落丈夫兼提醒服藥

王醫生形容「其實每一次門診，我印象最深的不是他，而是他太太」，每次陪同回診，她每次坐下數落丈夫，用英文批評丈夫沒有按指示服藥，而且繼續飲酒吸煙，同時「又會默默把藥袋收好，提醒他怎麼吃」。王醫生認為「一個瀟灑任性的男人，旁邊總有一個女人，一直在旁邊看着他、管着他、不放心他」。

男病人獨自覆診，醫生好奇詢問妻子去向，男病人沉默一輪後解釋妻子患癌，無法再陪同覆診，最近一次回診，男病人告知妻子已經病逝。（AI生成圖片）

妻子患癌病逝 剩下男病人獨自回診

到了2024年12月，只有男病人獨自回診，王醫生詢問其妻子的去向，他沉默了一下才表示妻子患癌，而且是絕症。今年3月男病人再次單獨回診，王醫生順便詢問其妻子病情，男病人低頭輕聲表示，妻子之前一日已經病逝。

醫生︰曾經有人那麼努力地愛過他

王醫生形容「那一瞬間，整個診間安靜了好幾秒，空氣似乎慢慢沉了下來」，忽然想起這8年來的每次門診，男病人妻子「坐在旁邊唸他不吃藥、唸他抽菸、唸他喝酒、亂吃零食血糖過高」，其實充滿愛和關心，「她當年救了他的命，只是這一次，他再也留不住她」。王醫生慨嘆「有時候我會想，也許一個人能活很久，不是因為醫療，而是因為曾經有人那麼努力地愛過他」。

（facebook專頁「王子說Prince Say-心臟科王子林醫師」）