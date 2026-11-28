香港公屋綜合輪候時間最新回落至4.4年，創10年新低，但年輕單身人士又要等多久才能上樓？有女網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文詢問，「請問28歲申請公屋大約要幾耐」，其後補充自己現時才提出申請。



樓主發文詢問，「請問28歲申請公屋大約要幾耐」，其後補充自己現時才提出申請。（《幻愛》劇照）

帖文引起許多網民熱議，分享自己分析和親友經歷：

「死前應該有」



「58歲應該入伙」



「1人申請，55歲以上應該有機會上樓」



「朋友32歲，去到47歲都未有，仲有排」



「我親戚18歲就申請，𠵱家28歲，只收過信簡約公屋」



網民笑言「死前應該有」、「58歲應該入伙」、「1人申請，55歲以上應該有機會上樓」。（《桃姐》劇照）

但其中1名媽媽分享截然不同的經歷，聲稱自己「係19至20歲申請，28歲有，中間日常生活忙下，不知不覺就有了，覺得時間都過得好快」，關鍵是輪候期間「中間有加BB名」，但該名媽媽回覆引起網民質疑：

「1人同2人或以上係唔同玩法」



「家庭另一條隊嚟，結婚上樓，2個人唔超收入或者老公1個人賺錢養，人生勝利組啦」



有媽媽聲稱自己「係19至20歲申請，28歲有，中間日常生活忙下不知不覺就有了，覺得時間都過得好快」，關鍵是輪候期間「中間有加BB名」。（《BB來了》劇照）

非長者1人申請者必須透過「配額及計分制」輪候公屋

房屋局今年11月20日公布，截至2026年9月底，最新公屋綜合輪候時間為4.4年，創過去10年新低。不過，有關數字只涵蓋家庭申請者及長者1人申請者，並不包括非長者1人申請者。現時非長者1人申請者必須透過「配額及計分制」輪候公屋，每年編配名額為擬編配予公屋申請者單位總數的10%，上限為2,200個。申請者的配屋優先次序取決於累積分數，而非單純按申請日期排列。

根據房委會現行計分制度，申請者在18歲時申請公屋可獲0分，申請時年齡每增加1歲可獲9分，登記後每輪候1個月可獲1分，年屆45歲時則可一次性額外獲得60分。若申請者本身居於公屋，則須扣減30分。換言之，假設樓主現年28歲、並非公屋住戶，以非長者1人身份申請公屋，成功登記時可獲90分，若按現行機制年屆45歲獲1次性額外60分，輪候24年（288個月獲288分），去到52歲時累計達到438分。

假設樓主現年28歲、並非公屋住戶，以非長者1人身份申請公屋，成功登記時可獲90分，去到52歲時累計達到438分，相信可獲派公屋。（資料圖片）

28歲單身申請公屋或須輪候24年

第三方公屋編配進度查詢網站顯示，截至今年11月1日，非長者1人申請者獲安排詳細資格審查的分數為434分。若以此分數推算，樓主或須輪候24年，才達到目前的詳細資格審查分數。不過，有關分數會因應公屋供應量、申請者數目及其他申請者累積分數而變動，達到審查分數亦不代表可即時獲配公屋，因此實際輪候時間或有較大差異。



至於有媽媽在輪候期間加入子女名字的做法，根據現行公屋申請制度，非長者1人申請者如因家庭狀況改變，可申請加入家庭成員，轉為家庭申請，毋須重新登記。不過，原先以單人身份累積的輪候時間，只能以半數計入家庭申請，並以1年半為上限。例如申請者以單人身份輪候公屋6年，其後因家庭成員增加而轉為家庭申請，最多只能將原有輪候時間中的1年半計入家庭申請，而非全數保留。



（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）