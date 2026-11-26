浙江湖州一名20多歲女子今年3月前往章里古道登山，卻連續3次在同一地點暈倒，跑遍多家醫院仍查不出原因。她無奈向派出所報警求助，終在警員親自上山探路，拍下沿途植物排查一個多月後，找到過敏原。



警休假探路 8個月後收到感謝信

綜合內媒報導，女子11月20日走進浙江湖州安吉縣章村派出所，放下一封信表示，之前來爬山時曾受到警方協助。面對值班民警詢問，她只說「你們自己看吧」，便不好意思地離開。

女子親自赴派出所送出感謝信：

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原來，今年3月初，女子打電話向民警鄭興良求助，表示自己前後3次到章里古道登山，每次都在同一地點暈倒，經過多家醫院檢查仍找不到原因。醫生建議排查是否與沿途植物過敏有關，但她因過去多次過敏，不敢再冒險前往，父母又無法陪同。

鄭興良得知女子隔天還掛了800元人民幣的特需專家門診，希望查明原因，決定利用休假時間親自走一趟。隔天，他從山腳走到女子曾暈倒的位置，花了約10分鐘，沿途拍攝植物、路線及環境，再將照片和影片傳給女子參考。

經過一個多月排查，女子終於找到身體不適的原因。直到11月20日，她再次挑戰章里古道，順利走完全程，並在感謝信中寫道：

這不僅是一次爬山，更是解開了困擾很久的恐懼，讓我可以安心地繼續上學和生活。

鄭興良表示，雖然不好意思追問女子究竟對什麼過敏，但知道她已經解開心結，自己也很開心。他認為，這只是舉手之勞，能幫上忙就是最好的事。

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