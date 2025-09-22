女子吃早餐｢睡死叫不醒｣　絕美女警輕拍喚醒　顛倒眾生影片瘋傳

台灣新北市汐止區一間早餐店昨日（9月21日）上午發生女顧客用餐時突然趴在桌上睡死，獲報趕來處理的警員中，其中一位女警成功將女顧客喚醒，不過她的超高顏值卻讓現場氣氛高漲，引發網友高度關注。



據了解，整件事件發生在汐止區樟樹二路的一間早午餐店，事發時間是昨天上午9點多，當時有位24歲張姓女子進店點了肉醬麵和蛋餅，但在等待餐點期間突然趴在桌上熟睡。店家表示，該名女子睡著超過一小時，期間多次嘗試喚醒未果，就連送餐、輕拍都無法讓她醒來，鄰桌顧客用餐完畢離開也毫無反應。

台灣新北市汐止區一間早餐店昨（9月21日）上午發生女顧客突然趴在桌上睡死，一位女警成功將其喚醒，不過該女警的顏值卻引發關注。（threads@qien_04_06_13）

視頻拍攝者在社交平台上說明該事件全程的情況。（threads@qien_04_06_13）

美女女警暖心叫醒人全過程：

+ 6

店家與顧客擔心女子可能發生意外，隨即報警並通知救護人員到場。

救護人員抵達後為她檢查生命徵象，包括血壓、體溫、脈搏等數值皆顯示正常，但女子仍持續沉睡。

最後由到場的25歲呂姓女警輕拍肩膀並溫柔呼喚，才成功將她喚醒。

據悉，現場處理狀況的這位呂姓女警曾參與防空演習宣導海報拍攝，也多次在所內協助宣導活動，其親切態度受到同仁和民眾肯定。

該名呂姓女警外型相當亮眼，曾參與防空演習宣導海報拍攝。（防空演習宣導海報圖片）

此次處理案件的過程被民眾拍攝上傳網絡後，短短數小時內即引發網友熱烈討論，不少網友對女警的專業態度和親切表現給予正面評價。

【延伸閱讀】IG正面照曝光！高雄「最美天使」搶救路人爆紅 稱：下次還是會救（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

南投救護車執勤遭攔腰撞擊！ 疑轎車未禮讓釀禍幸輕傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】