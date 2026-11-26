台灣北部天空11月26日上午出現奇特景象！不少民眾行經福爾摩沙高速公路大溪往三峽方向時，意外發現天空中出現形狀特殊的黑煙圈雲朵，外觀宛如水母，又像科幻電影中的不明飛行物，忍不住拍下畫面分享到Threads。也有民眾在國防大學附近拍到天空出現巨大黑色圓圈，宛如外星人電影中的神秘入口，引發網友熱議。



一名網友發文表示，今天一早開車行經福爾摩沙高速公路大溪往三峽方向時，發現天空出現一朵形狀奇特的雲，忍不住詢問大家：「大家覺得像什麼咧？」照片曝光後，網友紛紛發揮想像力，有人認為像水母，也有人形容是「水母型UFO」、「隱形飛船」，還有人笑稱：「哇塞，來了啊！」原PO附和，自己第一眼看到時也有同樣類似的感覺。

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不只如此，另一名網友也在國防大學附近拍到天空出現一個黑色圓圈，畫面看起來就像一個懸浮在空中的巨大煙圈，讓不少人感到好奇，紛紛留言詢問究竟是什麼現象。有人聯想到電影《天煞異降》（Arrival）中的外星生物，也有人開玩笑說是朋友在天空吐了一個大煙圈，甚至有人將畫面與UFO、星門等科幻情節聯想在一起。

有網友從物理現象解釋，認為黑色圓圈可能是「煙渦環」（Vortex Ring），也就是煙霧或氣體受到壓力噴出後，因流體運動形成環狀渦流，外觀看起來就像一個懸浮在空中的甜甜圈。這類現象可能出現在煙火、特殊設備排煙或其他氣體噴發情境，但實際形成原因仍須進一步確認。

另有網友提到，拍攝黑色煙圈後不久，桃園八德一帶就有多輛消防車經過，讓部分網友更加好奇，是否與附近發生事故有關。不過，目前僅憑消防車行經及天空煙圈畫面，尚無法確認兩者之間是否存在關聯，也不能據此判定煙圈來自火災或設備故障。

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