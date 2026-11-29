刷劇神器也推出了防沉迷功能！紅果短劇App最近推出了「時間鎖」功能，可以讓用戶設置一天內觀看的最長時間，以免沉迷過度，用戶可以設定的時間上限為12小時，也就是半天。但這項新功能也引來內地網民吐槽認為沒用，「如果鎖了就去刷抖音」。



根據《ETtoday》引述《看看新聞》報道，紅果短劇原本的「休息提醒」和「睡眠提醒」功能，已被整合到了「時間管理」頁面，並增加「時間鎖」功能，這項功能讓用戶設定自動上鎖的時間，包括最短為30分鐘，另外也有1小時、1.5小時等選項，最長可以設定為12小時，到達特定時長後，App界面就會自動上鎖，禁止再繼續刷劇，如果要提前解鎖，需要輸入事先設定的4位數密碼才能繼續觀看，惟不會強制登出帳號。

根據紅果客服表示，這項功能並非強制禁止用戶追劇，只是增加了一道程序，提醒使用者留意觀看的時間。但這項功能並非強制性，而是讓用戶自行設定，就算時間到了也可以輸入密碼解除，讓不少網民認為作用不大，有人直接認為，就算紅果App被上鎖了，還是可以轉移陣地去刷抖音，失去防沉迷意義：

「就像鬧鐘一樣，永遠叫不醒裝睡的人」

「管得真寬」

「不用上班？你們怎麼這麼閒？」



但也有人認為這項功能至少可以讓家長對孩子的手機設限，還是有一定的用途。

另一方面，關於「休息提醒」功能，會在用戶連續觀看一定的時間後，跳出「是時候休息一下啦」的提示，提醒用戶休息一下，「睡眠提醒」功能則會在用戶深夜開啟App時提醒要提早休息、保護眼睛等內容。另外，紅果也分階段下架了鼓勵用戶長期觀看的「金幣功能」，但此政策不影響先前已經獲得的金幣和餘額，仍然可依據相關規定提領。

據悉，紅果短劇自2023年8月上線後，用戶數量呈現幾何級數爆發。2026年1月其每日活躍用戶邁過1億關口，7月便飆升至1.68億，按年增長達107%。相較騰訊視頻當年歷時6年多、愛奇藝耗費4年半才跨越億級日活門檻，紅果僅用了2年多時間，便走完傳統流媒體平台長達數年的積累期。你覺得紅果的防沉迷功能對你有用嗎？

延伸閱讀：AI短劇《持械入宋》播放量破66億賺千萬 54歲大叔自學AI帶隊製作

+ 12

【本文獲「Goody25」授權轉載。】