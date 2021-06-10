《哆啦A夢》30年前神預言遠距教學、修圖軟體…　神級道具已成真

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-10 22:30

為了對抗疫情，世界各地不少學校都一度暫停到校上課，學生們紛紛在家用平板、電腦進行線上學習。但你知道嗎！這樣的遠距教學情況，在經典卡通《哆啦A夢》就曾經出現過，而且還是作者藤子不二雄在30年前就已經畫出的作品，如今再度被翻出被大批網友讚嘆是「神預言」。

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用電視上課！大雄再也不怕上學遲到

《哆啦A夢》是陪伴大朋友、小朋友一起長大的經典卡通，出現過許多充滿想像力的神奇道具，而在《哆啦A夢—未來收音機》動畫版裡曾經登場的「隨身攜帶型電視」，就是一台可以隨身攜帶、用來上課的道具。有了這個道具，上課地點就無須受到空間限制，不只讓靜香可以一邊泡澡一邊上課，也解決了大雄老是睡過頭、上學遲到的煩惱。

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沒想到這樣的場景不僅沒有流於想像，同時也真實上演在生活中，與現在學生們的學習日常不謀而合。近日動畫再度被翻出，讓網友們嘖嘖稱奇，網路上一片驚嘆大讚《哆啦A夢》作者藤子不二雄的遠見，超強想像力令人佩服！

近日網友們發現原來30年前《哆啦A夢》就出現過「遠距教學」的情節（《哆啦A夢》劇照）

不只遠距教學 修圖軟體、智慧手錶也早就出現過了！

除了「隨身攜帶型電視」之外，其實還有很多曾被視為幻想的《哆啦A夢》道具，如今都成真了！像是著名的「說謊鏡」，美化五官長相的功能，讓網友笑說這就是現在的濾鏡跟跟修圖軟體呀！另外還有「手錶式收音機」，除了顯示時間還可以收聽廣播、看電視，同時具備對講功能，是不是很像現在的智慧型手錶呢！

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