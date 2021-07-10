比168斷食法更易做！英國爆紅52輕食法唔使捱餓　循序漸進食住瘦

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 10:30

這幾年最紅的「168斷食法」你試了嗎？很多人因為工作、聚會常常忍不住破戒，不如試試以一天為週期的「52輕食法」，實施起來更容易，而且完全不需要捱餓。台灣營養師宋明樺就在《醫師好辣》節目中分享如何執行、三餐怎麼吃，還有要小心哪些地雷區別犯。

英國爆紅52輕食法唔使捱餓 循序漸進食住瘦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：減肥｜食宵夜唔怕肥！台網爆紅2大宵夜黃金法則 這樣吃更可護肝（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

英國超紅「佛系52輕食法」

「52輕食法」是英國很流行的瘦身法，比起一般以小時為單位的168斷食，以一天為單位更好掌控，很多人都靠這個方法輕鬆瘦下來。實施起來也很容易，一個禮拜的七天中，犧牲兩天只吃「輕食」，其他五天正常吃即可。通常簡單飲食的兩天，會選擇禮拜一和四，前者是週末大餐放縱後的懺悔日，後者則是準備迎接大餐前的克制期。

「52瘦身法」三餐食譜這樣吃

台灣營養師宋明樺也公開「52瘦身法」的輕食日三餐菜單，早餐吃少量澱粉和蛋白質，午餐至少三樣蔬菜、一份好的澱粉和優質蛋白質，像是全穀雜糧糙米飯、胚芽米均可，蛋白質則可以吃雞肉、魚肉、豆乾。下午茶時間可以吃一點當季水果，但還是要注意糖份，晚餐則是以大量蔬菜為主。

循序漸進達到「5天輕食」

按照營養師推薦的食譜去吃，輕食日也不會餓到營養也很充足。但其實「52瘦身法」是走循序漸進路線，等到身體適應、飢餓感沒那麼重，輕食日就從兩天慢慢增加到三天、四天，最後終極目標就是一個禮拜五天輕食日，其他兩天可以放肆吃，會有比較明顯的成效。

「吃進嘴的都算」小心這些陷阱

宋明樺也提醒，只要是放到嘴巴裡的，不論吃的、喝的都是熱量的一部分，很多人三餐照著食譜吃最後卻失敗，就是因為遺漏了生活裡的小陷阱。比如喝酒、手搖飲料、下午茶、小點心，都是減重失敗的「終極殺手」，減肥期少吃為妙，輕食日也千萬別碰，才能好好瘦下來喔！

延伸閱讀：

體重7字頭降到5字頭，網紅古娃娃狂剷20kg！親身實測4招「瘦身不瘦胸秘訣」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】