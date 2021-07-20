鄉音阿姐搭的士要求「行尿道」嚇親司機　換方式問先知答案係呢樣

搭的士最重要是講清楚目的地位置及心水路線，以免「口同鼻拗」引起爭執。有的士司機早前分享工作趣事，指日前接載3名說話帶有鄉音的女士，其中1人要求「行尿道」前往目的地，令他一頭霧水。他想了想決定換另一方式再次詢問乘客，才知道對方想行隧道，不禁抱怨：「啲鄉音聽死人！」



有的士司機分享，早前遇到1名女乘客要求「行尿道」，令他一頭霧水，後來才知道對方想行隧道。（《降魔的2.0》劇照）

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該名的士司機上周六（7月17日）發文，表示當晚工作時接載3名帶有鄉音的女乘客，「有幸聽到3位阿姐嘅譚仔話」。他指3名女乘客分別前往不同目的地，其中1人於觀塘順利邨落車後，車上的另1乘客要求前往將軍澳尚德邨，並直接要求「行尿道」。

司機與女乘客對話經過：

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司機聞言感錯愕，一度以為對方講錯，只好再次確認，「我問返佢：『行尿道？邊條尿道呀？』」沒料女乘客以堅定語氣表示「係！行尿道」，令他更加「一頭霧水」。他只好換個方式讓乘客選擇路線，問她「想行山路定行隧道呀」，女乘客似乎不明白司機再三詢問的目的，只好再次回答：「咪就係行尿道囉。」

這時司機才明白，原本女乘客要求行隧道前往將軍澳，不禁抱怨：「啲鄉音聽死人！其實都唔係咁難發音㗎啫，畀呀姐吹到啤啤聲。」他其後又指，實際上取道山路能較快到達目的地，故特意問清楚對方意願，「佢咁堅定行尿道咪同佢行囉」。

不少的士司機也表示，因讀音不正或記錯地方名而惹起的誤會屢見不鮮。（《降魔的2.0》劇照）

帖文引來同業共鳴，直指因讀音不正或記錯地方名而惹起的誤會屢見不鮮，有時更會鬧出笑話，「最初剛剛自由行，聽唔明啲北佬講嘢，喺中港城車咗個山西佬話去『旺爪侏儒村』（旺角G2000）聽到諗爆頭」、「新港、中港、東港，要問清楚」、「仲有太陽廣場，變咗陽光廣場，好易瀨嘢」。

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同場加映：的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚▼▼▼



的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

