減肥｜月經周期減肥法　營養師4星期飲食餐單把握「瘦身高峰期」

減肥時發現總有些日子體重遲遲未能下降，而感到不安、失落？這可能是你受到生理期荷爾蒙影響。但如果好好善用月經周期來安排減肥計劃，亦能事半功倍。澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）就為女生們設計出「月經周期減肥餐單」，以精準的飲食方法，把握瘦身高峰期。



女生如何利用月經周期減肥吃住瘦？（《想暫停的瞬間》劇照）

「月經周期減肥」甚麼時期是瘦身高峰期？

女生一般每月都會面臨生理期，除了身體會感到不適、腹瀉，甚至會出現水腫，體重上升等，原來是因為體重與營養素需求會隨荷爾蒙週期而變動，坊間更流傳經期後的一星期內減肥是最顯著。

《01女生》就「月經周期減肥」諮詢澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel），她分享指女性荷爾蒙週期分4個主要階段：生理期（Day 1-7）、濾泡期（Day 7-14）、黃體前期（Day 14-21）與黃體後期（Day 21-28）四個主要階段。她指：「女生受雌激素以及黃體素的變動，體重會出現浮動。」特別是在「谷M」時的黃體後期，不但因為荷爾蒙會導致水腫，而且亦會增加對甜食的渴求。因為雌激素下降以及黃體素上升，體重可能會浮動增加，而小肚腩亦會更為明顯。

經期前「谷M」時會因為荷爾蒙變化導致水腫，體重亦可能因此增加。(《想見你》劇照 )

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）指來經後1星期（濾泡期）是瘦身高峰期，如果好好配合飲食的確有減肥效果，減重速率約1-1.5公斤。她亦就月經周期設計了4個階段的詳細飲食餐單，每天都有豐富的肉類、蔬菜，如果覺得餐單不合適，也可就建議的熱量缺口（減少熱量目標）製定餐單。

▼▼▼【按圖看】澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）月經周期4個階段減肥飲食餐單▼▼▼

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黃體後期的7天以溫和、穩定體重為主，避免造成過多心理壓力導致情緒性飲食，適得其反。 營養師陳曼婷（Ariel）

基本上月經正常的女生都可採用「月經周期減肥」。（coffee89921@instagram）

營養師陳曼婷建議月經周期減肥計劃，可在濾泡期及黃體前期配合運動，即經期後的兩星期，每星期進行150分鐘以上的運動：「如果想減脂效果更佳，可以選擇高強度間歇訓練（HIIT）或高強度的有氧運動，並配合月經周期減肥飲食。」她指基本上所有女士都可採用「月經周期減肥」，但唯多囊卵巢症、或經期周期不穩定的女士就不太適合。

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