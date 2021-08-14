【經痛】凍飲傷子宮易經痛不孕　中醫推薦核桃韭菜羊肉8養宮食物

凍飲是什麼？就是你明知對身體不好，但夏日炎炎還是會忍不住口的消暑佳品。大熱天時，去茶餐廳食飯寧願加$2轉凍飲、路過台式飲品店又買杯水果茶、珍珠奶茶，常聽人說凍飲對女性冇益，原來不但影響月經，嚴重者甚至不孕！中醫師就詳細講解凍飲的壞處，以及推薦一些養宮食材、護宮湯水茶飲。



經痛可說是女人之苦，有些人更會痛到無法下床，面青口唇白等等。ViuTV節目《維他命師》就曾請醫生解釋經痛成因，若想了解女性為何會經痛，請看下圖：

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記者訪問註冊中醫師邱穎琳，她指女性經期時喝凍飲，本來就容易令經脈澀滯、寒凝血瘀，加劇經痛。當經期時血氣凝聚於子宮，脾胃就會更容易受寒，引致腹痛泄瀉等症狀。

凍飲會引起寒凝經脈、氣滯血瘀，因而令經行不暢及經痛。寒氣會損傷陽氣，引起宮寒，最嚴重或有機會導致不孕。

邱醫師提醒，除了來經期間不能喝凍飲外，來經前3天都忌飲，可以的話，愈少飲當然就愈好。不過，中醫師又提到，別以為只有女性才不宜喝凍飲，其實男性同樣要戒，她說：「因為脾胃像火爐，喜溫不喜涼，是人體氣血營養生化的來源。不論男女，冷飲都會損傷脾陽、削弱陽氣，容易令寒邪等不同病邪入侵，引起各種疾病。」

凍飲對女性百害而無一利，中醫認為可免則免，除了經期不能飲凍飲外，經期前3天都要避免。（freepik）

生冷飲食點配搭減傷脾胃？

除了凍飲外，其他「生冷嘢」如：綠豆沙、西瓜、綠茶或雪糕等，醫師同樣認為可免則免。香港女生的部分飲食習慣，對子宮亦不太有益，有些女生為減肥食沙律，有些則對日本菜情有獨鍾，不時食刺身放題。對於這些飲食習慣，邱醫師有以下建議：「食刺身時一定要食薑，可減少寒涼影響，並有解海鮮寒濕的功效。至於沙律，可在雪櫃拿出來放一放涼再吃。」她又叮囑女士們別吃太多生冷食物，又宜配搭一些飯類，以養脾胃。

此外，以下生活習慣也有機會令子宮受寒，應多加留意。

養宮8大食材

講完一大輪經期時的禁忌，那到底要怎麼做才能更易緩解經痛呢？有女生會食止痛藥，不過醫師認為這方法始終治標不治本。另一方面，她對於飲食習慣亦給予了一些建議，包括一些補氣血食材，以及護宮湯水等。

請按下圖睇8種養宮食材：

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養宮湯水

請按下圖睇中醫建議改善宮寒的湯水和茶飲：當歸羊肉生薑湯、龍眼肉紅棗茶

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註冊中醫師邱穎琳就養宮飲食等給予建議。（受訪者提供）

此外，蔡卓妍曾在社交平台分享自己的經痛自救配方，就是「三棗水」。她指自己自求學時期經痛已十分嚴重，有時甚至不得不請假，影響到讀書和工作。不過有朋友介紹她自製「三棗水」，經痛問題自此得到改善，她更笑言三棗水改變了自己的人生。

請按下圖睇「三棗水」極簡易製法：

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