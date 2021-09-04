減肥｜不吃早餐脂肪持續燃燒有助瘦身？首先避開早餐大小地雷

不吃早餐對減重會有幫助嗎？減肥不是一兩天的事，現在的減肥方法更是五花八門，對於不吃早餐會胖或是瘦更快的說法，各種論述都有。台灣減重醫師認為，吃不吃早餐，好壞因人而異，不過吃早餐，一定要攝取到蛋白質，還有減肥吃早餐有些地雷要避開。



不吃早餐脂肪持續燃燒，但小心低血糖、工作效率差

究竟不吃早餐對減重有什麼好處或壞處？台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在Facebook提到，吃不吃早餐，好壞因人而異。他分析，減重者不吃早餐的好處是，若前一天晚餐後禁食，經過一整個晚上空腹燃燒脂肪，不吃早餐就不會刺激到胰島素，可以讓脂肪持續燃燒。

夏日減重必吃4水果（按圖看清👇👇👇）

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而不吃早餐的壞處則是，如果早上活動量大，或從事體力工作，不吃早餐會造成低血糖，反而會讓身體產生壓力，讓工作效率變差、脾氣暴躁；而壓力會造成身體的皮質醇升高，脂肪也會比較不容易燃燒。

蕭捷健表示，通常他會建議減重學員，如果早上起床覺得會餓，那是血糖和胰島素還沒有很穩定，不需要跳過早餐，而且只吃兩餐，也有可能攝取不到足夠的蛋白質。

早餐一定要有蛋白質！便利商店就買得到的減肥早餐

蕭捷健強調，吃早餐一定要攝取的營養成分就是「蛋白質」！由於人體無法一口氣吸收太多蛋白質，如果早餐沒吃，只吃午餐和晚餐，可能沒辦法吸收到足夠的蛋白質。他建議，早上就可以攝取30公克左右的蛋白質，而500cc的豆漿就有15克蛋白質，雞蛋1顆就有7克蛋白質，且這些早餐都是在便利商店就買得到的。

如果還覺得餓，或是早上需要運動或是從事體力工作，可以吃一些優質澱粉，像是番薯或御飯糰。蕭捷健說，冷掉的飯屬於抗性澱粉，升糖指數和熱量都會比早餐店熱的紫米飯糰低。

▼減肥早餐大、小地雷（點擊圖片查看👇👇👇）

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減肥早餐大地雷：蔥抓餅、牛角包、牛油麵包、油炸薯條

至於在重要的減肥時刻，吃早餐有些地雷千萬不能碰！蕭捷健指出，早餐最大的地雷就是油炸的麵粉類食品，比如蔥抓餅，蛋餅也是很地雷，主要是那張吸滿油脂的餅皮；如果可以把餅皮去掉，變成蛋包吞拿魚，就會好上很多。大地雷另外還有牛角包、麵包等麵粉和牛油製作的食品，根據研究發現，充滿油脂的澱粉，會讓飽腹感降低，不只熱量高，還會讓你吃下更多。

減肥早餐小地雷：牛奶、燕麥奶

另外，蕭捷健說，有些健康的食物吃了不會胖，但是每天吃也不會瘦，像是牛奶和燕麥奶。有些人早上只喝1杯拿鐵，他分析1杯牛奶的蛋白質頂多10克，還加上10克的脂肪和10克碳水化合物，相當於2/3碗飯的熱量，他建議可把牛奶改成豆漿，而豆漿加咖啡的口感也不錯。至於燕麥奶，他認為基本上整杯都是碳水化合物，沒有什麼蛋白質。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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