12星座｜山羊勿做一言堂多與愛人溝通　天秤要量入為出洗錢要節制

【唐綺陽星座運勢週報10/11-10/17】諸星開始順行，歷經逆行的考驗後，改變自己向前邁進，冥王星順行，天蠍座迎來新開始。土星順行，山羊座感受到影響，關係圈較為混亂，需重新整頓理清。日、火、水皆在天秤，溝通上易有摩擦，應理性面對合夥、婚姻等關係中的問題，並注意保護好自己，天秤座忙碌之餘多保重健康，過往言行成為議論焦點。金星人馬，人馬座撥雲見日、走出低潮。
重要星象：諸星開始順行，土星順行，日、火、水皆在天秤，金星人馬
工作注意：雙子、巨蟹、天蠍、雙魚
雙子：做事化繁為簡，反而使人驚豔
巨蟹：出現機會與貴人，多把握機會
天蠍：凡事親力親為，發揮專業能力
雙魚：展現企圖心，能獲得貴人與資源
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桃花注意：獅子、處女、人馬、山羊
獅子：身邊出現誘惑，要好好思考
處女：尋求外界意見，避免鑽牛角尖
人馬：自然不刻意表現，更能展現魅力
山羊：遇到問題，要給予商量空間
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財運注意：金牛、天秤
金牛：正財運旺，遇到貴人要把握
天秤：錢的問題較多，花錢要節制
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健康注意：白羊、水瓶
白羊：忙於支援救火，當心工作過勞
水瓶：天氣變化大，注意心血管問題
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】