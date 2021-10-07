12星座｜下半年銀包幸運色　獅子浮誇款可招財　山羊尋安穩揀黑白

轉眼間，2021年都已經進入下半年了～在《女人我最大》的節目上，就邀請到了國師唐綺陽公開12星座的「開運色」，上半年有點不順遂的你，請把握今年最後一波的改運機會，挑選自己適合的銀包來招財、旺起來吧！



火象星座幸運色：浮誇系

對於白羊、獅子、人馬星座的人，唐綺陽就推薦要挑選亮色、飽和色、造型特別的銀包，可以大膽的選擇些「浮誇路線」的銀包，不需要想說為人要低調，高調點更有助於招財！Bottega Veneta BI-FOLD ZIP WALLET。

BVLGARI SERPENTI FOREVER 三折式銀包

Serpenti Forever 薄型小巧銀包，採用紅色珠光小牛皮和黑色小牛皮，迷人的金色黃銅蛇頭按扣飾以全霧面 Amaranth Garnet 紅色琺瑯，蛇眼鑲飾黑色縞瑪瑙，一整個超吸睛！

終於迎來2021年年尾，覺得諸事不順的姐妹們，快看怎樣把握最後機會利用銀包顏色一改霉運吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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土象星座幸運色：簡約色系

金牛、處女、山羊星座的人，在銀包的挑選上，唐綺陽建議要朝「沉穩」的色系開始選，像是近期非常流行的大地色系，或是經典耐看的黑白色系，都是很好的選擇，BURBERRY，專屬標識圖案皮革長款銀包。

CHANEL 經典口蓋零銀包

如果提到黑色的銀包，相信許多女生第一個想到的品牌就是小香呀～這款經典口蓋零銀包，將經典的雙C logo改為極具質感的質感黑，小巧的尺寸，連小廢包都能輕鬆裝進去！

風象星座幸運色：粉嫩色系

對於雙子、天秤、水瓶星座的人，銀包的色系要走溫柔氣質的「粉嫩色系」，如果是追求實用性的女生，也可以挑選WOC這類可以手拿也能斜揹的款式，不帶任何殺傷力的色系銀包，更能輕鬆融入個人穿搭當中，Chloé Chloé C 柔和藍三折銀包。

CARTIER 迷你款鍊帶包DOUBLE C DE CARTIER

Cartier這款迷你款鍊帶包，最特別的地方，就是在於包包的搭扣使用了琺瑯材質，雙C交織設計的logo設計就像是珠寶般別緻，包款搭配相襯的小皮件、內部隨附的化妝鏡，也能客製化壓印金色字母或日期～

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水象星座幸運色：logo、Monogram

至於巨蟹、天蠍、雙魚星座的人，最適合的銀包款式就是上面擁有明顯logo，或是近年來最受矚目的老花Monogram銀包，朝著「品牌經典款」的路線開始挑，就絕對不會出錯啦！COACH經典 SIGNATURE 緹花面料拉鍊銀包。

LOUIS VUITTON SARAH 銀包

採用Monogram帆布及Monogram Reverse Giant帆布的Sarah銀包，經典的長方形銀包以井然有序的內層間隔見稱，配有多個口袋和信用卡銀包層，而信封式袋蓋則配有鐫刻的金色按扣開合，讓老花多了一股活潑魅力。

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