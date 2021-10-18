12星座｜白羊職場被信賴躍升領導地位　人馬情緒或受前度消息波動

【唐綺陽星座運勢週報10/18-10/24】木星、水星順行，歷經四個月的不順遂，整頓身邊的紊亂，迎來邁步向前的時機，人馬座擺脫桎梏、展翅高飛，把握機會改進過去合作與溝通中的缺失，追回延遲的進度。太陽衝刺中，凸顯伴侶、婚姻、合作關係的重要性，關注金錢、生死等話題。



重要星象：木星、水星順行，太陽衝刺中

工作注意：白羊、獅子、天秤、山羊

白羊：受到他人信賴，有機會成為領頭羊

獅子：學著升級自己的溝通技巧

天秤：適時休息停看聽，反而收穫更多

山羊：按部就班做事，能得到更多機會

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桃花注意：巨蟹、天蠍、人馬、雙魚

巨蟹：受到他人欣賞，桃花正準備展開

天蠍：對自己更有自信，讓感情更順利

人馬：前任的消息不時出現

雙魚：隨和一點，壞毛病要改進

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財運注意：金牛、處女

金牛：財運大開，有貴人提點

處女：注意理財資訊，會有不錯的收穫

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健康注意：雙子、水瓶

雙子：疲勞累積許久，該運動活動肢體

水瓶：注意消化系統的狀況

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】