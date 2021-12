地球10億光年之外驚見綠幽靈！電波望遠鏡攝下靈異照　真身竟是…

澳洲的西雪梨大學(Western Sydney University)以及澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)的研究人員,將電波望遠鏡ASKAP(Australian Square Kilometre Array Pathfinder)指向宇宙的深處,進行「宇宙演化地圖」(Evolutionary Map of the Universe, EMU)的初期觀測,結果在十億光年之外,拍到了「靈異照片」。



【圖輯】地球10億光年之外驚見「兩個跳舞的幽靈」!點圖放大看照片及它的真正身份👇👇👇

科學家當然不會覺得那是真的幽靈啦,它們是宇宙中的電子雲噴流,只是形狀還滿像福爾摩斯探案裡面的「跳舞小人探案」(The Adventure of Dancing Men)裡面的密碼暗號,不過出現在宇宙的觀測裡面實在太過奇特,所以研究人員把這個影像稱為「Dancing Ghost」。

這個研究的領導者,西雪梨大學的Ray Norris教授說:「我們已經很習慣各種驚奇。每當我們把望遠鏡指向過去沒有觀測過的宇宙深處,你總是會有新發現。不過當我們看到這個『跳舞的幽靈』時,還是完全沒概念,這是什麼鬼東西。」經過數週的研究後發現,它們來自十億光年外的兩個銀河系中心的超大質量黑洞所噴出來的電子流,在「銀河系際風」(intergalactic wind)的影響下,被扭曲成這個怪異的形狀。

銀河系與銀河系之間不是幾乎什麼都沒有嗎?哪還會有風?這個風當然跟地球上空氣的流動所造成的風不一樣,不過用「太陽風」來類比就比叫容易想像了。銀河系中的各個星體都在活動中,有核融合、有重力塌陷、還有超新星爆炸,其實挺熱鬧的,在這些活動中,會有各種粒子與光子被噴出來,就形成星際風了。

雖然已經大概知道來源,不過依然有許多未解之謎。這裡的星際風是哪來的?這些電子流是怎麼糾纏成這種奇特的形狀?這些電子噴流為何會發出無線電波,而被ASKAP看到?這些問題都還有待回答。

這個研究,已經被期刊「Publications of the Astronomical Society of Australia」所接受即將發表,可以在arXiv 網站上取得預印本。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:超中二物理宅,原文:第273話:宇宙版「玫瑰瞳鈴眼」靈異照片!在宇宙中跳舞的巨大幽靈!】