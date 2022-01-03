肚痛自己食藥　30歲女「像溫水煮蛙般」慘死　照超聲波驚見一肚血

莫名腹痛時，你也習慣吞顆止痛藥等待藥效發作即無視嗎？



一名30歲台灣女子腹部劇痛快昏倒，因疫情期間害怕就醫，只吞止痛藥硬撐，反覆數次後即陷入昏睡。

豈料隔天一早「家人發現她沒起床」已全身僵硬死亡，送醫照超聲波驚見「肚子全部都是血」，為子宮外孕破裂致死，令人遺憾。

婦產科醫生：像是溫水煮蛙「流血流到死」（點圖了解更多）▼▼▼

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台灣婦產科名醫鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享近一年遇到的案例，該名30歲女子強忍肚子暴痛，只吃止痛藥不就醫，隔天早上被家人發現全身僵硬死亡多時。他說這起因子宮外孕破裂「放到死亡」的案例在現今台灣相當罕見，因台灣處處是診所且都附有超聲波設備，只要月經過期1～2周即可診斷出來懷孕是在子宮內或子宮外。

鄭丞傑談起該名女患者延遲就醫的原因，是「她覺得月經有來」，事實上是將異常出血當作經血，「那不是月經的血，是子宮外孕的血」。其實子宮外孕3症狀包含月經過期、陰道異常微量出血及下腹痛她全都具備。鄭丞傑說，女子劇烈疼痛，之後轉為血液刺激腹膜悶悶的痛，像是溫水煮青蛙「流血流到死亡」，即使身體外觀流出的血不多，但腹腔整個鼓起來，估計有3000c.c.血積在肚子裡，「但她不知道，她吃藥昏睡，沒人知道她其實已經『睡死』了」。

鄭丞傑解釋，子宮外孕大多發生在輸卵管，因該處結構較薄、地基不穩無法著床，不如子宮可以紮那麼深、懷孕（空間）那麼大，「通常月經過期1～3週就破了，如果能即早診斷它不會破」，還有其他方法可補救，避免憾事發生。他也呼籲女性朋友們月經一旦慢了或異常出血，有懷孕可能都請立即就醫。

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