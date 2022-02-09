剪指甲原來不健康？日媒稱這樣修甲才正確　冬天乾燥建議用它保濕

每個人都會長指甲，也都會在固定時間修剪指甲，以免指甲太長造成藏污納垢。



然而關於指甲該如何保養，其實暗藏著許多學問。最近日本媒體就公開一篇文章，說明鮮為人知的指甲相關資訊。

剪指甲易出現「二枚爪」 點圖放大閱讀日媒的建議▼▼▼

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根據日本媒體「ラジオ関西」報道，雖然指甲成長的幅度因人而異，不過大致上手部指甲都是以一天0.1毫米、一個月3至4毫米的速度生長。腳部指甲則大概會比手指甲慢上百分之30至50不等。

報道指出，其實指甲的角質有很多層，雖然一般人習慣用剪的方式修整，但其實用銼刀慢慢修整才是比較理想的做法。如果使用指甲刀，反而會傷到指甲，容易出現外層指甲剝落的「二枚爪」狀況。而指甲的下層被稱為「甲下皮」，上頭包含神經系統，在修整指甲的時候，最好也不要動到該處，處理指甲前端白色的部分即可。

除了一般修整長度之外，由於冬天氣候乾燥，指甲的保濕也變得格外重要。比起乳霜類的產品，用指甲油保濕其實較為合適。若是放任乾燥的指甲不管，則容易出現破裂等狀況，需要多加留意。

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