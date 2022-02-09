食物冷知識｜咖啡上油膜「咖啡醇」提高膽固醇！這樣沖泡即可去除

現在時代的人八九不離十都會喝到的飲料就是咖啡，作為每日都會飲用到的咖啡，沒想到它竟然有膽固醇？



喝了那麼多年才知道原來咖啡是有膽固醇的，到底咖啡的哪個成分會影響到膽固醇的提升呢？馬上來了解一下吧！

4款咖啡沖泡方式（按圖👇👇👇）

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咖啡的脂肪

很多人都知道咖啡含有咖啡因，但是咖啡因並不是提升高膽固醇的成分，而是一種成分叫「咖啡醇」。咖啡豆在高溫之下炒製的過程中所生成出來的，是從研磨咖啡粉中提取咖啡時溶解的成分。

如果沖泡好了一杯咖啡，然後放置不喝的話，慢慢就會形成一層油膜，而這個油膜就是所謂的「咖啡醇」，咖啡中的植物性脂肪也就是提高膽固醇的原因。

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咖啡醇

咖啡醇這個成分已經被證明了會提高膽固醇，這種成分會妨礙到製造消化脂肪的膽汁酸。如果膽汁酸沒辦法消化掉多餘的脂肪的話，那麼膽固醇必然就會升高。

要怎樣才可以去除掉咖啡醇？

如果說喝咖啡會提高膽固醇的話，那不是不能喝了嗎？其實是可以喝，但是要利用一些方式來去除咖啡醇才可以喝到健康的咖啡，那就是最近也很流行喝的Hand Drip Coffee，手滴咖啡（手沖咖啡）。

為什麼說這個沖泡咖啡法可以去除咖啡醇呢？這個沖泡法就是多了一個步驟，那就是用過濾紙來過濾咖啡，這樣就可以去除掉多餘的咖啡醇了。還有盡量不要添加忌廉或是糖，這樣也會提高膽固醇喝血檀水平。

如果你是愛喝咖啡但又擔心膽固醇飆高的話，手滴咖啡就是你最好的選擇！所以能夠明智地享用咖啡才是最好的。

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