飲食熱話｜寒冬喝什麼來暖身？咖啡最受歡迎　選錯飲品會愈喝愈冷

冬天東北季風、寒流來襲，寒風刺骨的感覺讓不少人這時候會選擇喝一杯暖呼呼的熱飲來暖暖身子，喝下去暖胃之餘，拿在手上還能溫暖雙手，你也是這樣嗎？你都喝些什麼來去寒？



《食力》利用「OpView社群口碑資料庫」搜尋從2022年1月1日～1月19日網路上對於「冬季飲品」的討論聲量，從文字雲內容來看，在天氣冷、寒流來時，咖啡、奶茶、紅茶等飲品有高討論度。那究竟，天冷時大家都在討論些什麼飲品？哪一種飲品又是網友度討論度最高的呢？

寒冬喝什麼來暖身？網友討論度排行（按圖👇👇👇）

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《食力》再去除新聞報導、抽獎活動的留言回覆後，由「咖啡（包含咖啡、拿鐵、美式）」類型獲得聲量討論的冠軍，共有569則的討論則數。「天冷就是需要熱咖啡提振精神、暖胃」、「喝杯咖啡很溫暖的」、「寒流來咖啡是必備」等都是網友對於天冷喝咖啡的評論。

其中2022年1月11日寒流來襲日，擁有132萬追蹤者的「Candice蔡譯心」Facebook專頁發文問網友們「你們天冷都喝什麼飲料呢？」引起網友留言回覆，下方共有159則留言討論，其中「咖啡」也成為網友的熱門選項。

按圖看咖啡專家岩崎泰三沖泡即溶咖啡3個貼士：

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冬天夏天台灣人都愛咖啡、奶茶！薑茶冬天聲量高、夏天冷清

《食力》同樣利用「OpView社群口碑資料庫」搜尋相同品項再「夏季」（聲量搜查區間：2021年7月1日～2021年7月19日）時的討論聲量，可以發現「咖啡」同樣是聲量最高的，共有818則。然而，冬天聲量排名第二的「薑茶」，夏天時的聲量則僅有3則，可見薑茶類型的飲品在冬天時較受歡迎。而像是紅酒、威士忌、高粱等酒精飲品，冬天時的討論聲量也較夏天時高出許多。

冬天夏天台灣人都愛咖啡、奶茶！（食力授權使用）

冬天想喝點熱的暖暖身？別喝錯，這樣喝才不會愈喝愈冷！

不過這些討論度高的咖啡、茶、酒精等飲品，喝下肚後又真的能夠在寒冷的冬天中暖暖身子嗎？

在咖啡和茶飲中所含的「咖啡因」，喝下肚後會刺激體內的「交感神經系統」，進而導致血管收縮。而血管收縮後，能通過的血液就變少了，也就是說，手、腳中的血流會變少，反而更容易感覺手腳冰冷。

另外像是威士忌、紅酒、高粱等也有相當的網路討論度。不過，飲用「酒精」會造成血管擴張，讓四肢、皮膚表面的血流增加，雖然感覺上身體是在發熱，但其實是你的皮膚在散熱！反而會造成體溫更快速散失，愈喝愈冷！

因此，若想在寒冷的冬天中藉由一杯熱飲來暖暖身，不妨可選擇飲用薑茶、熱牛奶、熱豆漿等飲品。但別忘了，喝熱飲暖身只是一時的，多運動讓身體保持良好的血液循環，才是能讓身體長久保持暖和的好方法。

▼5種飲品助眠（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：寒冬喝什麼來暖身？「咖啡」討論度最高 但小心可能讓你越喝越冷！？】