26歲台女腹部劇痛「醫生一篤肛門」私處突噴血！可能患上這種病

「肛門指診」讓許多患者聞之色變！台灣肝膽腸胃科醫生張振榕分享，這是腸胃科每天必做工作，曾遇過一名26歲年輕女子，主述下腹痛加上發現馬桶裡有血，深怕自己罹患大腸癌前來檢查。



在替她肛門指診前先是聞到一股濃郁血腥味，下秒「私密處直接噴出血」，讓他當場看傻，研判病況與腸胃問題無關，建議她改至婦產科就診。（點圖放大看「患者私處為何突噴血」👇👇👇）

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台灣醫生張振榕近日在節目《醫師好辣》中分享肛門指診的誇張個案，並直言「不只是她尷尬，我也是快被她嚇到！」一名26歲女子就診時描述下腹痛、大量流血，怕自己得大腸癌，為了佐證自己的說法，還不斷翻出「馬桶都是血」的照片給醫生看。為慎重起見，他要求女子做肛門指診，她卻百般推託不願配合，直到被陪診男友訓斥，才乖乖就範。

張振榕說，女子不甘願進了檢查室，小心翼翼脫下褲子，「不脫還好，她才一脫我馬上聞到非常濃重血腥味。」並透露自己身為醫生，最大優勢在於患有非常嚴重的過敏性鼻炎，難以聞到任何味道，「假如一個味道能被我聞到，我知道這個非常的濃。」當下也只能硬著頭皮檢查。

讓張振榕傻眼的是，內診時手指才進去一半，女子陰道突然出血，畫面相當震撼「嚇了我一大跳！」檢查結果發現她的痔瘡並不嚴重，開立簡單塞劑即可；進一步追問才發現，她的生理期已經一個半月沒來，研判可能是子宮異常出血，與腸胃無關，建議她應盡快至婦產科檢查出血原因，但也直呼「真的被嚇到，蠻可怕的」。

一旁的台灣婦產科醫生鄭丞傑也補充，女子月經一個半月沒來，可能是懷孕了，流出的血腥味難聞「可能是很久才出來的」，也可能是流產還沒掉出來導致微量出血，再者子宮外孕也有可能。若是子宮發生病變，反而不是月經不來，而是亂來，至於癌症「這年齡比較不多見」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】