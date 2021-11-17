印度首都新德里空氣污染太嚴重擬「封城」　吸一天等於抽20根煙

印度首都新德里（New Delhi）近期飽受空氣污染所苦，當地PM2.5指數嚴重超標，迫使當地政府在13日緊急宣布，關閉所有政府辦公室及學校一週、建築工地停工4天等措疵。德里政府15日更計劃研擬提案，向印度最高法院提出「封城2日」的緊急措施申請。
綜合外媒報道，印度新德里（New Delhi）常被列名為世界空氣污染最嚴重的首都，由於燃煤發電廠、工業排放污染氣體、農民燃燒穀物秸稈、汽機車排放廢氣、和民眾焚燒垃圾等因素，天空經常是灰濛濛的一片，尤其入冬後，新德里的空氣品質和霧霾問題也更加嚴峻。
空氣污染問題嚴重 吸一天等於抽20根煙（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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由於空氣污染問題嚴重，德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）13日宣布，所有政府辦公室及學校自15日起關閉一週，同時禁止建築工程至11月20日為止。除此之外，這項問題也被呈報至印度最高法院進行訴訟。在上週末的聽證會中，一位法官不滿指出，民眾連在家都必須戴口罩，另一名代表市政府的律師也表示，在德里呼吸一天的影響相當於抽20支煙。
有鑑於此，印度最高法院呼籲德里政府實施「封城」，以緩解當地污染，最初雖遭德里政府拒絕，但當局事後也鬆口，表示已準備好在該市實施全面封鎖，不過前提是要整個「國家首都轄區」（NCR）都實施完全封鎖，強調「這樣才有意義」。
印度嚴重的空氣污染問題，與高度仰賴煤碳發電以及缺乏工業污染控制技術有關。日前剛落幕的聯合國氣候變遷大會（COP26）上，也是因為印度及中國大陸在最後協商階段堅持只能「逐漸減少」（phase down），不能「逐漸淘汰」（phase out）燃煤使用，導致近200個國家的氣候談判代表最後只能妥協。
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