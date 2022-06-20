夏至三餸一湯｜山楂排骨+西芹炒雞柳+冬瓜火鴨絲湯飯+消暑去濕湯

廿四節氣中，明天（21日）便是夏至，氣溫逐漸升高，出汗增多，消化功能相對較弱，故飲食方面可以清暑熱、增加食慾為主，如吃水果、瓜菜及其他清熱健胃的食物，另外中醫亦建議食養心食材。今次的三餸一湯，就運用了中醫所推薦的山楂、西芹、冬瓜和薏米，湯水更具備消暑之效。



話梅山楂小排骨

話梅山楂小排骨，一聽已覺開胃，夏天熱到冇胃口時食用就最適合不過。夏天養心宜「增酸減苦」，酸性食物如山楂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，又能生津解渴，健胃消食。話梅跟山楂一向是絕配，以冰糖烹煮後，甘甜之餘，還令排骨更晶瑩通透。

【排骨食譜】話梅山楂小排骨 消滯孖寶生津止渴 不只是配角

話梅山楂小排骨食譜

西芹炒雞柳

中醫師指西芹清熱涼血，從西醫角度看它亦可紓緩炎症、幫助減肥、維持心臟健康等，抗癌力也極強，雖然不是人人接受西芹的味道，但它對健康確實益處多多，如果想除去草青味，可以先將西芹加鹽，汆水後可減低草青味！

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冬瓜火鴨絲湯飯

夏天想慳時間，滾個湯飯就最好不過，而冬瓜味甘淡性涼，能清熱去濕、養陰生津，尤其適合這種季節。簡易版冬瓜火鴨絲湯飯用了清雞湯作湯底及燒味店的燒鴨，大大縮短了製作時間。在浸瑤柱、冬菇時謹記把浸過的水留下，在滾湯時加入，令湯底的鮮味大大提升。

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雪梨荷葉薏米湯

雪梨荷葉薏米湯是一家大小都適合的湯水，薏米配上荷葉、雪梨等，湯煲起來十分清甜。在街市雜貨舖，$6已買到一大塊荷葉，但煲湯大約只用1/4就夠，太多會澀。由於荷葉很髒，煲湯之前先把它浸在水裡，再用熱水煲10分鐘，確保能殺菌消毒，順道煮軟荷葉。中醫指這個湯去濕消暑，適合天氣炎熱和潮濕時飲用，尤其是體質燥熱或濕重人士就更適宜，不過胃寒者就要減少飲用。

夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜 荷葉如何處理?

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剪接：盧文俊