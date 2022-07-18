MUJI最新設計來了　原研哉親操刀　2022夏日必買無印良品有哪些？

MUJI的最新設計海報，你覺得可以嗎？日站君覺得設計得還挺好玩的！



這張海報是廣島新店的主題，設計再次由原研哉老師的團隊操刀，整體體現出了「在自然中生活的安逸與舒適」感。

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將山川河海田島中，我們能看到的事物特徵進行提取，與人結合，是海報設計的主旨。店舖一貫的簡潔元素之上，增添了自然鄉野的設計氛圍，讓人一下子有一種回歸田園的新奇！這讓日站君立刻又想去逛逛MUJI了！

再想想，不論是之前開的「東京有明」、「春日井」還是這次的廣島店，都有著鮮明的地域特色。國內的MUJI好像就比較少有類似的區域風格，希望能夠跟上！這幾年裡，MUJI在國內漸漸褪去了最開始引人注目的光環，回歸到了最初的樸素狀態。最近也會經常搞一些打折活動，讓人感受到了當年MUJI的「低價」、「取你所需」的原始概念。

2022年過了一半，你還去逛MUJI嗎？曾經有哪些好物，擊中了你的心呢？今天日站君，也來講講自己心裡MUJI最值得選擇的好東西！

點擊放大瀏覽2022年日站君推薦的MUJI無印良品必買好物▼▼▼

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【MUJI好物雜貨篇】便攜吸管冷水杯

不管怎麼講，說到MUJI一定還是雜貨類最好用！首先，夏天最重要的還是做一個喝水星人，所以日站君推薦這款吸管杯，選小號的！它非常的便攜，350ml的容量，足夠在辦公室內使用。丟個茶包做冷泡茶放進冰箱，第二天隨手帶走。臨時出門用也很合適，其實大家在城市裡，也不必搞一個非常大的杯子，輕便就好。

非玻璃材質不怕摔，方便的軟膠質手提，可以拆開使用，讓手拎的帶子更長更舒適。整體拆卸起來也很方便，吸管粗細剛好，好吸也好沖洗。單手可開關，整體設計簡潔流暢，我願稱之為夏日出行必備No.1！注意再注意：它是冷水杯！

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【MUJI好物雜貨篇】便當餐具套裝

如果是有平常自帶便當的同學，我推薦這個餐具套裝。其實日站君是不太喜歡用普通便當盒隨配的塑料筷子和勺子的，第一是太滑，第二是其實不太好清洗。MUJI這款餐具套裝就恰恰好。長度剛好，重量合適，整體就是MUJI簡潔的設計。筷子尖部的螺紋增加了摩擦力，勺子的長寬比設計的剛剛好，非常趁手！

因為是不銹鋼，清洗起來就非常的方便。如果你一時來不及，也可以拿消毒濕巾先隨便一抹，之後回家再清潔。即便不帶便當，放一副在辦公室，點個外賣也合用，就不用附贈的餐具了，一來環保，二來衛生，價格也不貴。

至於MUJI的飯盒嘛，日站君就不推薦了，比它好用的實在很多（順便一說，其實日站君不怎麼帶飯，嘿嘿）。

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【MUJI好物雜貨篇】切菜板

雖然不怎麼帶飯，但是還是有東西推薦給做飯的朋友！這個切菜板就不錯！至於為啥？倒也不是說這個板子材料有啥特殊之類的……主要還是因為它設計了這個防滑墊。尤其適合出租屋廚房不大的朋友使用。

想想大家應該都有購買那種小白塑料板子，結果切個菜板子與刀齊飛的經歷吧？有了這個防滑墊，基本上就問題不大了！當然，你也可以說：那我下邊墊個抹布不是也一樣？確實，解決方法很多，不過就是因為做了這樣的小細節設計，才是我們選擇MUJI的原因對不對？

【MUJI好物雜貨篇】白瓷、骨瓷系列

這個系列主要是好看，簡潔好看。並且十分配原木系家裝！內裡一層淺淺的螺紋看起來非常的有質感，整體做工也比較輕，很好用。唯二注意要點：小心易碎，以及價格略高。

除了骨瓷、白瓷之外，還有米瓷系列可以選擇，日站君不太喜歡米色的感覺，就不po圖了，喜歡的人等一個某某寶打折期可激情購入！

雜貨類作為MUJI拿得出手的最大類目，還有很多值得選擇的東西，比如金屬長湯勺、燜燒杯、廚房剪刀、玻璃杯、炻瓷烤盤，以及最近新出的不銹鋼馬克杯等等。你買過的MUJI雜貨系中，拿個好用？不妨說說看。

MUJI亦曾為進軍二手市場改造舊樓 也來看看官方的「教科書式」示範（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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【MUJI好物小家電篇 】循環風扇

MUJI的循環風扇，屬於誰用誰知道的東西。輕便，無噪音，三檔風力易於調節。

使用時要明確一點：它是為了室內空氣循環而生的設計產品。將空氣循環扇與空調形成角度，可以更快速的讓室內氣溫均衡，且避免「空調病」。出風口的收束設計，讓風力能夠更有效的作用到更遠的距離。整體可以上下隨意撥轉，非常順滑。

有人覺得空氣循環扇是「智商稅」，這一點見仁見智。但是對於已經使用了2年多的日站君來說，它是夏天不可多得的寶貴好物。

【MUJI好物小家電篇 】燒水壺

首先，它是深澤直人老師設計的。也是為數不多的在國內有售的MUJI生活方式系列。從2014年一直賣到了現在，但是同時也很挑使用場景，一直以來贊否兩論。

它更偏向少量飲水的使用場合，因為容量只有500ml。從設計的泛用度來說，它無法兼顧沖泡麵、持續保溫、來客大量續水等場合，所以嚴格意義上來說，它並不是一個工業設計大眾層面的好產品。

但是對於特定人群，也有著對應的優勢。它的造型設計流暢，出水賞心悅目，半水沸騰只需1分鐘，全滿沸騰也只需要2分鐘不到。因此，它更適合工作、遊戲、亦或是起居場景中——你突然忘了喝水，但是想要立刻「喝點熱水」，或者「沖一杯咖啡」的時候。就像這整個系列所說的那樣——它們詮釋了另一種生活場景、另一種生活方式。你會選擇它嗎？

【MUJI好物便宜貨篇】擦眼鏡紙

這個部分雖然也是雜貨類為主，但是都比較便宜好用。首先這個擦眼鏡紙，腈綸無紡布材料，只要幾塊錢一包。

不僅能擦眼鏡，還可以擦手機用。夏天手機屏幕和眼鏡容易粘汗，用這個擦一擦，非常的好使。

【MUJI好物便宜貨篇】小洗滌盆

它很厚，做工非常好。可以用來洗內衣褲，體積十分的合適。從小到大有三種，26cm的在香港售28港元，可以說是非常物有所值。

唯一的缺陷是標籤，貼在盆面上很難撕掉。建議MUJI改進，市面上對標籤難撕的怨念很大。

【MUJI好物便宜貨篇】化妝棉

其實我是用它來擦汗的（！），一大包共189枚，另有長一點的160枚。整體很柔軟，大小合適，有用過的姐妹們可以在留言區裡補充使用體感。

【MUJI好物便宜貨篇】水青岡梳子系列

水青岡梳子系列，永遠的神。它有三個種類，從小到大分別是：吹風梳、梳頭梳、頭皮護理梳。還有兩個清潔工具。

它非常非常的舒服。原木質的做工，手感光滑，握感舒適。重量基本可以忽略。質頭皮護理梳，日站君形容不來……就是很爽。大家可以自己去店裡試一試。價格稍微貴一點，但即便沒有打折券，這個性價比，日站君也認為是合適的。

【MUJI好物便宜貨篇】爽膚水：滋潤型/高保濕型

爽膚水這個東西，其實用不到很貴。MUJI的這兩款水對於男性來說，就足夠了。滋潤型夏天用，高保濕型冬天用。統統都是400ml裝，非常的划算。男性注意注意最基礎的保養，沒錯的！

順便MUJI的乳液、潔面乳統統不推薦，前者不如curel，後者皂基太多，沒有意義。

【MUJI好物便宜貨篇】棉棒

一包200根棉棒。這個是日本的化妝師也推薦的好東西。材質挺好使，長度也合適。沒什麼可說的！

好啦，就講這麼多吧！

回歸吧，生活的MUJI

在開始的幾年，MUJI在國內經常會被打上一些「價格太貴」、「性價比低」的標籤。然而最近，我們可以看到MUJI正通過各種頻繁的活動折扣等方式，讓自己回歸到「平價生活」的水平上來。

從設計上來講，MUJI的產品大多匹配一種生活場景，很多產品也是為了特定的人群而提供，也因此有很多產品也被認為是「水魚專用」，需要我們的篩選。不過，中間還是有很多值得我們選擇和推薦的好物。當你嘗試之後，也會發現其中的設計邏輯：它彷彿沒有必要，但是有了確實又更好用。這體現了日式設計典型的精密感。

2022年，你去過幾次MUJI，你還會購買它嗎？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】