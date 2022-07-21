超上進細佬慘被極品公主飛　一聽原因火都嚟　網民卻話女仔冇錯？

有網友在討論區公審自己弟弟的前女友，表示弟弟從小勤奮上進，中學已開始打工，讀大學、買車、搬出來住基本上都是靠自己，故生活習慣比較節儉一點，想不到卻會成為被女友嫌棄的理由，讓網友替弟弟不值。



網友貼文指出弟弟前女友提出分手的理由，竟然是「不能帶她吃大餐」，覺得自己「很委屈」，故提出分手。

其他網民聽後，雖認同該女生有嚴重的「公主病」，卻幾乎一面倒覺得她沒有錯。

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「我弟目前大一，高二開始打工賺錢，補習班、保險、大老闆助理都做過，大學後靠自己打工賺錢（當然家裡有幫忙一點點首期），買了一台二手車代步上學，也自己付房租、生活費。所以弟弟生活上會比較省錢一點，畢竟一切開銷他都自己負責。」

「但弟弟前女友卻告知他，覺得弟弟不能帶她吃大餐，她很委屈要分手。前女友是吃穿房租學費一切靠父母的類型，享受生活也不是靠自己的，出門大手大腳花的都是父母的錢，還好意思說？而且弟弟不是沒請她吃大餐，只是平時很省，因為要平衡生活開銷，偶爾要吃大餐，他當然也是可以，但女方就是想『餐餐大餐高級料理』。」

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網友其後再指出交往時該女生提出過的「公主病」要求：「不能跟女生吵架，因為她爸媽都最疼她，所以要求男友要跟爸媽一樣只能寵她呵護她。希望另一半事事以她為主。」

網民卻幾乎都覺得女生要求更好生活沒有錯。「女生找到更好的，當然要分手，想要餐餐大餐的高品質上流社會生活，也沒什麼不對。」「生活水平不同啊！找適合的就好。女生也不是一定要配合男生啊！她要的他不能給，他想的她不願意，分手就好啊！」「說女方錯倒也沒錯啊，男未婚女未嫁，憑什麼束縛在一起？女方可以選擇想要怎樣的人生啊！男方自己肯吃苦很棒沒錯，但女方不肯一起吃苦，也不能勉強吧？只能說換一個價值觀相同的就好。」「家庭背景跟生活環境不同，加上都還年輕，還無法理解跟體諒，就只是生活方式理念不同。」

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