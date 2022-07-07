細思極恐｜礦難奪10命　死狀極嚇人　從此全村的狗突然都不再叫了

本人來自湖南邵陽，一個煤礦豐富地區。我記得很清楚，因為煤礦就挨著在我們村……



文：網友發表於靈異社區

那年我讀初二，應該是1999年的夏天，我們學校是從幼兒園到初三的連體學校，人不多加起來500來人，學校離煤礦最多800米一公里不到……

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那一天我們上體育課，突然感覺一聲巨響，學校窗戶玻璃有些都震碎了，回到家裡才知道是煤礦瓦斯爆炸，很多人被埋礦洞了。經過縣裏的消防隊和當地人的救助，最後還是死了10人。我記得我一個同學的老爸也死在了這次的事故當中，真的好可憐。

屍體搬運的時候，我們好多人都去圍觀了，出來一個人就去確認一下，那些死的都是被人洗乾淨了，直接裝殮。我站在樹上看到死者統一都是全身通紅的，很恐怖，有些死者家屬接受不了現實就罵天，更離譜的是有些家屬拿著切菜的菜板邊罵邊剁。

結果第二天晚上，我們全村的狗都不叫了，聽老人說是被死氣嚇住了，反正好長一段時間都這樣。煤礦老闆（以前是私人煤礦）怕坐牢逃掉了，後來又有三個老闆合包了這個煤礦，發生詭異的事情就從這裡開始了。

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有些人害怕就到別的煤礦挖煤去了，但還是有膽大的留下了，再加上老闆為了留人就加了工資，聽說有很多人晚上從礦井上來去洗澡（一般都是洗完澡換好衣服回家）老是感覺有人在背後跟著（不止一個人有這樣感覺），或者無意間被人拍肩膀，回頭就看不到人，晚上還會聽到腳步聲但看不見人。為了給個人壯膽，老闆買了幾隻狼狗，但很多讓人覺得這狼狗膽子很小，整體沒啥精神，基本不會叫，有時還想掙脫鍊子。

有一位工人老三（別名），出事前兩天跟工友說老是感覺有人跟著他，心神不定，有人就要他去村裏找人壓驚，我們那裡叫「搜哈」，他不聽，最後死在礦下，聽說是坍塌窒息死的。出了這事工人都怕了，都不敢下礦了，沒辦法，請來法師做法超渡，做了七天七夜，叫了十多個人下礦洞，帶了11個草人下去了，一邊唸經一邊敲鑼打鼓，他說好像是去收魂，我當時也在看熱鬧所以記得很清楚。

上來之後把草人堆在一起，唸完經後用紙錢圍起來一塊都燒了，後來畫了很多符咒，煤礦基本上每個房門都貼了，好多人包括我們村的都去求了不少符，後來慢慢的怪事就沒了，後來國家規定不能開私人煤礦了，煤礦就荒廢了，但現在好多人沒事都不會去哪裡玩的，那邊到現在我都覺得陰森森的。

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前年回去跟我們村的一個單身漢聊天（快70了，以前跟一個法師學了一點），以前負責看煤礦的，膽子很大的，現在還住在煤礦邊上。

聽他說以前煤礦沒出事之前他就提醒那個老闆了，他說他在天上看到了一團白光掉到了煤礦的場地上，他跟老闆說了這個可能是災星要注意了，他不聽，瓦斯爆炸的原因是上面的通風口的機器莫名異常不工作，導致後來的瓦斯爆炸。

其實還有很多的細節我沒寫出來，大體就是這麼回事，真人真事。

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