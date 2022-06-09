水腫｜按壓皮膚幾秒後表皮仍凹陷？水腫9大症狀可能隱藏這些疾病

很多減肥的人因為瘦不下來，認為自己連喝水都會胖，某種程度上來說，當水分滯留在體內太多時，的確會讓身體看起來更胖，這就是所謂的水腫（Edema）。

文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello 醫師



雖然水腫不是真的胖，但可能是身體潛藏某些疾病的徵兆喔！以下介紹水腫的原因，和可能潛藏的疾病。

水腫的症狀、水腫的原因（按圖👇👇👇）

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水腫的症狀

當人體組織有過多水分，無法排出時，就會造成水腫。任何部位都可能發生腫脹，例如手、腳、腳踝和腿部等。若要判斷有無水腫，可觀察是否有以下徵兆：

1. 皮膚沒有光澤和延展性

2. 按壓皮膚幾秒鐘後，表皮仍維持凹陷的形狀

3. 關節有些僵硬或身體疼痛

4. 脈搏和血壓更高

5. 頭痛

6. 肚子痛

7. 排便習慣改變

8. 噁心和嘔吐

9. 嗜睡



水腫的原因

一般如果坐或站太久、吃得太鹹，或是女性月經前幾天和懷孕時，都易輕度水腫，而有些某些藥物的副作用也可能造成水腫，如高血壓藥、非類固醇消炎藥（NSAID）、類固醇藥物（Steroid drugs）、雌激素（Estrogen）和糖尿病患者的降血糖藥物等，或是下列其他潛藏的疾病所致：

1. 鬱血性心衰竭（Congestive heart failure)：因心臟輸出血液的功能不全，使血液積在腿、腳踝和腳上，導致全身和腹部腫脹。若血液積聚在肺部的話，會造成肺水腫，出現呼吸急促的反應。

2. 肝硬化（Cirrhosis of the liver）：當肝臟損傷或肝硬化時，體液就可能會積聚在腹腔和腿部。

3. 腎臟疾病：腎病會使人體無法順利代謝體液和鈉（Sodium），導致水腫，而通常與腎病有關的水腫，會反映在腿部和眼睛周圍。

4. 腿部靜脈虛弱或受損：靜脈功能不全的話，會使腿部靜脈中匯集過多血液導致腫脹。

5. 淋巴系統不全：淋巴系統（Lymphatic system）可清除身體組織中多餘的體液，但若該系統功能不全，如因癌症手術後，使淋巴結和淋巴管無法正常工作，就可能導致水腫。

6. 長期缺乏攝取蛋白質：若長期只攝取極少量的蛋白質，會使體液積聚，造成水腫。

8種常見利尿消水腫的好食物（按圖看清👇👇👇）

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水腫的治療

一般來說，若只是輕微的水腫，可藉由少吃鹽分、多排汗和排尿等，來緩解水腫症狀，但若是與其他身體疾病有關，則需找到導致水腫的原因並治療該病。若經長時間坐著，如搭飛機等，感覺腿部嚴重疼痛和腫脹的話，請盡早請醫師診治，而若有呼吸急促、呼吸困難、胸痛等情況發生時，則可能是肺水腫的徵兆，請立即就醫。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：水腫不是真胖～但可能隱藏這些疾病】

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