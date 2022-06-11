味噌湯營養｜降膽固醇排毒助防癌4大好處　鈉偏高配魚蛋5材料最好

味噌湯是台灣外食族十分熟悉的湯品，不論是主打丼飯、壽司的日式料理，或是常見的台式家常料理，都可以見到味噌湯的蹤跡。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



然而，味噌湯除了作為餐點解膩的配角外，其自身又具有哪些營養功效？就讓Hello醫師為你介紹味噌湯的4大好處，以及該怎麼喝避免鈉攝取過量。

味噌湯4大好處（按圖）

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味噌湯的歷史淵源

味噌湯在台灣的歷史最早可追溯回日治時期，經過數十年的在地化，味噌湯如今已變成台灣的常見湯品，不只味道和日本的味噌湯不同，多了一股台灣味，作法也有各式各樣的變化，如蛋花味噌湯、貢丸味噌湯或以台灣常見魚類所煮成的味噌魚湯。

味噌湯的4大好處

1. 減肥排毒

以市面上常見味噌湯碗（約200毫升）為例，多數味噌湯的熱量皆不超過100卡，因此在攝取蛋白質、澱粉這類熱量較高的食物之前飲用味噌湯，不僅對身體負擔極少，也會增加胃的飽足感，進而減少後續進食。

味噌含有一種叫做「米麴菌」（Aspergillus oryzae）的益生菌。研究證實這類益生菌能促進腸胃蠕動，改善腸道的消化吸收功能，並且緩解腸道的消化症狀，如發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）。

2. 降膽固醇

黃豆所含有的皂素、不飽和脂肪酸與磷脂質，具備抑制血液中的膽固醇，降低低密度膽固醇（壞膽固醇，LDL）、增加高密度膽固醇（好膽固醇，HDL）的功效，對於預防高血脂、動脈粥狀硬化及其他心血管疾病有許多幫助。

3. 改善女性荷爾蒙

黃豆製品如味噌、豆腐、豆漿等食物皆含有大豆異黃酮（Soy isoflavone）。大豆異黃酮又稱植物雌激素（Phytoestrogen），可幫助身體產生雌激素，改善女性更年期缺乏荷爾蒙所出現的問題，如熱潮紅、盜汗、心悸、頭痛與情緒不穩等。

此外，大豆異黃酮更具備抗氧化的能力，可刺激人體內部抗氧化酵素的活性，清除體內的自由基，達到強化免疫系統，預防慢性疾病的功能。

4. 預防癌症

黃豆發酵後的味噌所含有的類黃酮（Flavonoids），具有高度抗氧化能力，可避免發炎反應及細胞基因突變，進一步達到抑制癌細胞增殖與侵襲、預防癌症的效果。

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洋蔥味噌湯食譜

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味噌湯應該怎麼喝才健康呢？

味噌湯本身即是一種鈉含量較高的湯品，每10克的味噌即含有415毫克的鈉含量，因此在挑選味噌湯時，應避免挑選沖泡式的即食味噌湯。

這類味噌湯營養價值較低，鈉含量卻偏高（依廠牌不同，1碗最高可達600~800毫克），即便一天只喝一碗，也很容易超過台灣衛生署的每日建議鈉攝取量（2400毫克）。因此，建議以配料豐富（豆腐、海帶、魚、雞蛋、蔬菜）的現煮味噌湯為主。

此外，高血壓與腎臟病患應則應考慮避免飲用味噌湯，以避免鈉攝取過多而導致血壓繼續升高，出現其他併發症狀。

長壽味噌湯到底有什麼功效呢？請按下圖了解：

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味噌湯含哪些成分能改善腸道健康？ 味噌含有一種「米麴菌」的益生菌，能促進腸胃蠕動，改善腸道消化、吸收功能，緩解如發炎性腸道疾病。 味噌湯有助減肥？ 一碗味噌湯約200毫升熱量不超過100卡，而在攝取蛋白質、澱粉這類熱量較高的食物前飲用，不僅對身體負擔極少，也增飽足感，減少後續進食。 味噌湯有助防癌？ 經發酵的味噌含有類黃酮，具高度抗氧化能力，可避免發炎反應及細胞基因突變，達抑制癌細胞增殖與侵襲，有助預防癌症。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：味噌湯的4大好處！喝對味噌湯，減肥、排毒又防癌】

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