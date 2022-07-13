去濕飲食｜薏米消水腫凍飲甜品6種食物易濕重　這2類水果唔食得？

連日高温炎熱又午後雷陣雨的天氣型態，環境潮濕，感覺人都要發黴了！



外在濕氣靠除濕機，人體內在的濕氣則要調整飲食及生活習慣來排除，如果飲食不注重又缺乏運動，體內的濕氣就可能因天氣變化而加重，人體代謝差，容易昏沉，渾身提不起勁。

除濕好食材 （按圖看清 👇👇👇）

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冰涼飲料、啤酒悶住濕氣

台灣林俐岑營養師指出，夏季容易造成人體濕氣堆積的飲食包括冰品或凍飲、精製澱粉和甜品、啤酒、寒性及甜度高的水果等，許多人在夏天喜愛吃冰涼飲品或以熱帶水果製作的甜點，尤其愛大口猛灌啤酒的人，儘管享受瞬間的清涼快感，但喝太多的結果，就可能感到身體沉重，昏沉，也有不少人會反應在皮膚上，例如濕疹反覆發作，營養師建議還是少碰這些食物為妙。

薏米飯健脾益胃 清利濕熱消水腫

至於，能為體內除濕的好食材，台灣林俐岑營養師推薦全穀食物中的薏米。她說明，薏米能健脾益胃，清利濕熱消水腫，她建議想要攝取薏米的好處，不妨取代部份白飯，煮成「薏米飯」，不僅幫助加強水分代謝，還攝取了許多膳食纖維，促進排便更順暢！

自我提醒多活動 原地踏步10分鐘也好

此外，營養師也指出，有一些生活習慣是加重體內濕氣的NG行為，包括長時間低頭的姿勢，以及久坐或久站活動量不大的工作型態，這些都是3C族（電腦 Computer、通訊Communications 和消費電子 Consumer electronics）或現代上班族常見的情形，久坐少動造成氣血鬱積，濕氣也容易滯留在體內。因此，營養師提醒，上班族一定要提醒自己，工作一段時間就要起來動一動，起身到茶水間，或休息活動筋骨，10分鐘也好，即使受限於環境，就進行原地踏步，對於濕氣鬱積下肢而造成的腫脹感，也有緩解作用。

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