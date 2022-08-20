網友實測1個月完全唔用兩樣電器　睇電費單嚇一跳：冇諗到差咁多

夏日天氣炎熱，冷氣一開就是一整天，往往導致電費飆漲。



近日就有在外租屋的網友分享，房東說7月份起電費要從每度5元（台幣，下同）調漲至6元。

為了節省電費，他嘗試斷捨離2種電器，結果成效驚人。

實測不再用這兩種電器竟慳這麼多 點擊放大瀏覽原文全文及其他網友分享：

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一位網友在Dcard上以8坪（284平方呎）的分租套房為例，分享他租屋時的省電秘訣。他表示，在6月平均每天使用筆電24小時、電風扇12小時、雪櫃24小時、一級變頻冷氣8小時、熱水器5分鐘，其餘電燈、手機充電等不計，共耗費197度電、985元。7月因電費調漲，他果斷停用雪櫃和熱水器，結果只耗費119度電、714元，直接省下78度電、271元，令他驚呼：「沒想到竟然差那麼多！」

據原po粗估，之前開熱水器每5分鐘約跳1度電，假使30天都有開即消耗30度電，再以省下的78度電減去熱水器的30度，等於光雪櫃就用了48度電，讓他懊惱抱怨，「我的天！雪櫃真的是吃電怪獸！想想之前真的好浪費，雪櫃也不太冰東西還一直開著」，所幸此次他成功揪出吃電元兇，於是決定po網分享。

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網友們見狀也大方秀出自身的省電經歷，「我的租屋處不知道是變頻還是定頻，一度5元，冷氣開一小時扣3.5元，害我都不太敢開，雪櫃直接不插電」、「7月捨棄雪櫃，洗衣機約一周用1次，大約一天3度電，唯一能慶幸的是房東依台電收費」、「（電費）一個月100~200塊，我以前都覺得很貴，直到最近看很多人在討論才知道我的真的是便宜到爆，主要也是怕用電太貴捨不得開冷氣」。

也有網友透露已經省電失敗，「大家都好省，我一度電4元，不過還是冷氣直直吹」、「度數約300-350，電費4.5，我覺得我冷氣開很少了，一個月電費還是要1500」、「7月電費409度、共2045元，真是謝囉，台灣的夏天」、「一度5元，上個月電費3000左右」。

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