台女著運動內衣出門口揼垃圾被男友擺上網公審　網民睇穿背後陰謀

越來越多女生會靠運動來維持體態和健康，因此女性運動商品商機無限，加上觀念開放，不少女性都會將運動內衣當作外衣穿出門。



一名台灣網友在Facebook抱怨女友竟然穿著內衣出門倒垃圾，他質問對方卻被罵說「這是運動內衣」，讓男網友哭笑不得地想問有什麼不一樣？

【圖輯】他發文抱怨女友穿運動內衣出門口揼垃圾 網民：「她在告訴你…」（點圖放大看更多留言👇👇👇）

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原PO在Facebook Group《爆廢公社》貼文寫道，他看到女友倒完垃圾回來，身上竟然是穿著運動內衣和小短褲，驚訝地質問「妳給我穿內衣出門？」沒想到對方竟然回說:「白癡嗎？這是運動內衣」，還罵他是臭直男不懂，讓原PO聽了很無言，只好拍下照片PO網問問網民們的看法：「廣大的廢友啊，客官我看不明白啊？」

貼文一出，短短兩小時湧入逾萬人點閱留言，「對男生來說的確都一樣」、「您需要看明白的是，她有身體自主權」、「她出門穿這樣頂多幾十個人看，你po爆廢幾千幾萬人在線觀看，樓主真應該傻眼」、「你不知道，女人倒垃圾其實競爭很激烈…還有些都要去帶妝呢」、「你可能沒看過把打底褲當短褲穿出門的」、「住哪裡要說啊，以後我也去那倒垃圾」、「拜託，有些男人也只是穿四角褲，你要覺得不妥就你自己倒吧，你不尷尬，尷尬就是別人」、「她在告訴你，看不下去就你去倒啊」。

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不過也有網友覺得不妥：「太露，我自己是會再套一件衣服啦」、「看起來真的是內衣，只是比較運動款而已，但終究還是個內衣」、「前面看起來是內衣沒錯！這太暴露！不像話」、「我真的搞不懂泳衣、比堅尼、運動內衣、內衣、打底褲的差別，看起來都一樣的東西啊，打底褲也只是內褲外套一個內褲而已」。

除了運動內衣，路上也能看到不少年輕女性將瑜珈褲當作外褲穿出門，之前就有女網友因為單穿瑜珈褲被媽媽責罵，認為這樣的穿著太暴露，會讓人覺得沒家教，貼文也引發不少討論。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】