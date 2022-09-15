印度瘋傳3分鐘恐怖短片「耳朵鑽出蛇」一夾牠即張大嘴巴意圖還擊

耳朵直接成蛇窩！網路瘋傳一段影片，只見1條黃底黑蚊的蛇竟鑽進耳朵中，露出一顆頭在外，輕輕用夾子一戳，蛇立刻張大嘴巴疑似想還擊，3分鐘驚悚過程全都錄了下來，至今已累績19萬次觀看。



該名印度網友辛格（Chandan Singh）本月1號在社交平台上傳一段長達3分鐘影片，畫面中可見一名女子耳朵變成了蛇窩，1條黃底黑蚊的蛇直接「住在」裡面，整個蛇身都在耳朵中。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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一旁疑似醫生的人，手戴白色手套、拿著鑷子輕輕地觸碰，沒想到才碰一下，蛇立刻張大嘴巴，嘴邊微微扭動著；不過，蛇似乎被卡住了，並無法大動作移動，只能任由鑷子往牠身上碰，畫面驚悚又奇特。

由於這條蛇過於難纏，就算拿出兩根鑷子也無法拔出，醫生就將藍色的液體塗在耳朵內側，怎料蛇開始逐漸沒了動靜，耗時3分多鐘仍沒有成功，最終是否有移除該條蛇，就不得而知了。

該段影片立刻在網絡瘋傳，不少網友震驚留言，觀看次數已達到1.9萬次，不過該影片沒有標註時間、地點等資訊，也讓不少人懷疑該影片有作假嫌疑，嚴重懷疑蛇的身形恐難躲在耳朵中。

【同場加映】印度驚現「恐怖大蟒蛇」 出動鏟泥車才抓得住 震撼畫面瘋傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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