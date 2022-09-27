Rolex｜6000台幣買1對鑲鑽勞力士開心執到寶　收貨勁嬲：竟是山寨

花6000元（台幣，下同）就可以買到ROLEX勞力士的手錶，而且還是情侶對錶，你相信嗎？



網友傻傻在爆料公社發文，表示自己花了6000元在臉書買了一對情侶錶，而且還是很貴很貴的那種牌子的。

「台灣人被騙去柬埔寨當豬仔不是沒原因」 點圖看看原PO與店家的對話及網民反應：

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還特地詢問了一下對方，得到了「親手保證」，手錶不緊不會掉鑽，品質還很棒！結果在下單付完款後，才發現……自己被詐騙了！不僅不是機械錶，根本就是山寨仿冒品！雖然說後知後覺的原PO等到了收到貨品後，才知道自己花的6000是「肉包子打狗有去無回」，所以只好發文，把自己的慘痛經驗說出來讓大家能警惕。

「6000買一對機械錶？你知道這幾年ETA的機芯漲到多少嗎？」網友在看到文章後，搖頭表示這種根本就是不懂錶只是想炫耀，所以才會相信這種離譜價格能買到對錶而不懷疑的事件。「好歹收到的看起來跟照片一模一樣！」「說幾百幾千幾萬次，不要fb買東西，沒有第三方監督機制，無法有退貨退款保證，還是有人上當！」「我比較好奇什麼年紀會買這種鑲滿鑽的假錶。」「難怪台灣人一堆被騙去柬埔寨當豬仔不是沒原因，因為真的很好騙！」「好厲害！6000想買到滿鑽A勞，還是在fb上？！真佩服你的勇氣！」「6000可以救一位在柬埔寨努力的同胞，代替他感謝您！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】