彭博：Rolex勞力士PP百達翡麗等名錶　二級市場價格開始觸底反彈

高級鐘錶市場2022年開高走低，許多熱門款的二級市場價格先是在第一季衝到史上新高，但是到了3、4月之交以後，手錶的價格開始下跌，然後到目前大半年過去了還是呈現「跌跌不休」的情況，這讓有些人不免開始興起難道近年高級鐘錶市場一片欣欣向榮的景象將要泡沫化的想法？當然如果熱門錶的行情可以降下來，回到例如定價甚至定價以下的數字絕對是大多數消費者樂見的情況，不過以現今的市場熱度來看，過去半年來手錶行情下滑，離破沫化似乎還有很長一段距離，甚至近期像是Rolex勞力士和Patek Philippe百達翡麗的熱門錶價格下滑還有一種差不多到底的情況，接下來隨時有可能止跌回升。



國外媒體《彭博》（Bloomberg）引述高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，後者從最受市場歡迎的30款勞力士手錶行情走勢歸納出一份「勞力士市場指數」，2022年9月這份指數已經開始回穩，9月相較上個月的下滑幅度只有1.84%，比起整個夏天的跌幅已經穩定許多。

《彭博》另外點出英國知名二手交易平台Subdial也有類似的作法，Subdial針對全球交易量最大的50款手錶追蹤其市場價格後統整出一個「Subdial 50指數」，結果這個指數在2022年9月第一週相較上個月同期反而漲了1.4%，《彭博》認為這個數字背後透露一個重大訊息——世界上最受歡迎的高級手錶型號價格已經開始有觸底反彈的跡象。

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《彭博》提到，國際知名鐘錶記者Robin Swithinbank認為過去半年包括勞力士、AP和PP等大品牌熱門錶的價格紛紛走跌其實不用太恐慌，因為他覺得這就是一種市場正常調整價格的機制在運作，畢竟2022年第一季二級市場熱門錶的價格衝得太快又太高了，以理性角度而言，那些價格真的都像是浮在空中的雲一樣讓人可望而難以觸及，而在這半年來若有持續觀察熱門錶的行情趨勢，會發現手錶行情的下滑乃是相對穩定的，而不像英鎊在脫毆後那種雪崩式暴跌。

Robin Swithinbank認為高級手錶與這幾年崛起的加密貨幣有本質上的差異，前者具有形體、基本的價值、實用的功能，以及可以隨著佩戴者而衍生的人錶故事等特點，這些大小因素造就了一款錶的市場價值，所以它們原則上價格的變化不會在短時間內就跌得一文不值。甚至高級手錶的價值可是被看好有很大增長空間的，根據全球管理諮詢公司麥肯錫和時尚產經專業媒體Business of Fashion在2021年發表的鐘錶業產業報告，內容提到二手錶的價值在2019年已經升到190億美金的高峰，然而這還不是極限，因為這份報告指出，預計在2025年，二手錶的價值還會再提升到320億美金的水準，所以目前熱門錶行情的下滑顯然還是在可接受範圍內。

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有關這點，知名二手錶線上交易平台Chrono24的執行長Tim Stracke前一、兩個月受訪時顯然也很認同，他表示熱門錶價格連續好幾個月滑落是因為市場已經無法再承受更誇張的數字，但這只是一個正常調整的現象，因為如果把觀察時間拉得長一點，目前像是勞力士Daytona和AP皇家橡樹現在的行情還是比2022年1月份來得高，可見熱門錶行情跌歸跌，但它們的搶手程度不會一夜之間就蒸發。

綜觀現在熱門錶價格之所以下滑，《彭博》認為主要可以歸因於經銷商和收藏家試圖出售更多手錶，而不是來自買家對於價格崩盤後的恐懼。Jefferies奢侈品研究分析師Kathryn Parker指出其實消費者的需求一直都在，而且具有彈性，在漲得過度時市場就會適度把價格拉回來。外媒《Watchpro》更是淡定補充，看到熱門錶身價隨著先前加密貨幣崩潰而走跌，事實上消費者應該要感到放心，而不是恐慌，因為這種逐月連續的下修價格，到時可以把真正的長期買家帶回市場，也讓一些想要炒短線的投機買家體認到手錶並不是可以無止盡哄抬價格的投資標的。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：彭博：勞力士、PP等熱門錶二級市場價格觸底反彈】