Rolex勞力士推新規禁專門店「配錶」　未來熱門錶炒價反更誇張？

勞力士是錶壇最火紅的品牌這點無庸置疑，從名氣、年度估算財報等不同層面看待，他們都有實績可以說服消費大眾認可其龍頭地位。



但也就因為勞力士實在太熱了，熱到品牌的錶已經愈來愈遠離早些時候那種「國民高級錶」的印象，甚至也促成錶店形成現在讓市場頗為感冒的配錶文化；因為在這種制度下，想要入手一款勞力士熱門錶必須同時帶上其他同品牌或不同品牌比較冷門的錶。

雖然說這些配錶組合中的手錶頂多都是以定價出售，但如果店家配的錶是K金款，往往加總後就是百萬起跳的價位，使得一款定價20、30萬的勞力士運動錶，整體的入手成本遠遠不只定價數字那麼簡單，也因此才會造成二級市場水漲船高的超定價數字。

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不過這種積習已有一段時間的配錶文化最近可能會面臨巨大衝擊，行內人士指出勞力士經銷商近期收到品牌公告，大意為店家銷售勞力士手錶必須遵守二不政策——包括不超定價、不能配錶搭售，違者一旦被證實則會被勞力士重罰，消息一出，錶友紛紛拍手叫好。

勞力士這次的公告來得有點令人措手不及，各經銷商為了保持雙方良好的合作關係，想當然還是會以遵守並尊重品牌策略為主，可這樣一來，原本許多安排好配錶的訂單等於要重新規劃，畢竟如果配錶消息走漏，錶店可能可以賺到眼前幾位客戶的生意，但卻有可能就此失去勞力士未來的合作，茲事體大，所以現在不少店家都開始動起來，重新研議在勞力士二不新政下，該如何把每家店分配到有限的勞力士熱門錶做比較有根據且對錶店有利的規劃。

不只台灣，其實中國市場最近也同步勞力士頒佈銷售新政，內容大致上也是要杜絕配錶搭售的風氣，當地的經銷商收到通知後也趕快尋思下一步該怎麼走，於是有中國錶友便被告知當地錶店接下來因應無法配錶銷售，可能會朝積分制的方式發展。所謂的積分制是什麼？說穿了就是向目前AP或是精品大廠愛馬仕等所採用的模式靠攏，消費者需要先入手銷路沒那麼好或定價很高的勞力士手錶如Datejust女錶或Day-Date等以累積消費金額，慢慢買到一定的金額之後，升等到成為類似VIP等級、展現對品牌的高忠誠度之後，才能獲得排隊下訂勞力士熱門錶的入場資格。

目前已經有中國錶友在網路上反映自己接到通知，原本和錶店談好的配錶方案，在勞力士頒佈新的銷售規定後，他拿回的配錶組合包內容也的確跟著出現調整，換成勞力士旗下的冷門款。這麼做到底是好是壞？許多中國錶友肯定品牌想要改善配錶文化的初衷，所以不少人都對這項新政抱持肯定態度，但也有錶友冷靜分析改成積分制度後至少有兩個疑慮：一是原本那些配錶後被拿出來拋售的手錶折扣空間已經沒了，二是轉用積分制後，一般想買勞力士熱門錶的消費者還是有點被拒於門外的味道，畢竟要比積分，一般民眾哪有本錢和VIP、二手錶店比積分多寡呢？所以有錶友也大膽預測，勞力士這項新政一旦普遍落實，未來勞力士熱門錶的炒價空間可能只會變更大，這似乎又和品牌的出發點背道而馳了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：重磅！網傳勞力士”二不”銷售新規 未來不能超定價賣也不能配錶搭售】