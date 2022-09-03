Rolex勞力士為何缺貨？專家曝「真正原因」您或已被它「洗腦」

近年來常在網路上看到有媒體或專家不斷提到一些不鏽鋼熱門運動錶式長期出現供貨量不足的情況，例如AP、PP和Rolex勞力士等，這些品牌都是明星商品貨量嚴重不足的代表。



其中勞力士的情況讓人特別感到有興趣，他們家現在手錶的難買程度是業界出了名的，當然這裏指的是在品牌經銷店家購買，如果你是在二級市場找勞力士手錶，只要口袋夠深，想找什麼錶通常都還是拿得到。

有關勞力士手錶為什麼在經銷店家如此一錶難求，網路上也謠傳過各式各樣的陰謀論，例如有人說是品牌故意不出貨給經銷商，也有人說是經銷商自購或囤積起來藉此炒高手錶價格，還有人說是因為前兩年疫情剛爆發時導致錶廠一度停工，所以品牌的產能和產量都受到影響……各種說法眾說紛紜，至於勞力士官方對於缺貨問題給的官方答案則是因為市場出現前所未有的大量需求，所以在他們產量沒有明顯增加的情況下，使得手錶缺貨情形日益嚴重。

Rolex勞力士以往其實沒如此缺貨 「造神運動」最重要推手可能是2010年誕生的它（點圖了解更多）：

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如果光看表面很容易就接受勞力士的說法，覺得是因為現在市場需求遠大於品牌產量，但當我們冷靜下來想想，現今想要勞力士手錶的人真的有那麼多嗎？遠的不提，就抓個5、6年前的時間，當時我們好像還不覺得勞力士有缺貨缺成像現在這樣的狀況。

外媒Hodinkee專欄作家針對勞力士手錶供需失衡的情況寫了一份分析報導，作者試圖從供需法則來理解今日勞力士熱門錶缺貨缺到爆炸的情況究竟原因為何，以下就分別由供給與需求的角度來看待今日高級手錶市場為什麼這麼缺勞力士手錶。

品牌供給

作者認為如果要把問題簡單歸納，那麼之所以會缺貨的根本原因就在於勞力士的產量無法追上市場需要的數量（看起來有點理所當然，這跟勞力士官方說法也很類似）。但是作者並不是純粹推論，他也提出實質資料佐證，他引述摩根士丹利的調查報告，報告中指出勞力士2021年大約製造了105萬隻手錶，但因為勞力士集團屬於獨立經營的企業，他們不會對外公佈自家財報，所以摩根士丹利提供的數字也只是一種估算，而並非實際數字。

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接著作者想問的是勞力士手錶近年的產量究竟是減少還是增加？他找到了2015年的可靠資料，當年是瑞士天文台最後一次公佈每個品牌獲得COSC認證數量的一年，那時候勞力士拿到的COSC認證有795,716份，以品牌每隻錶都要送天文台檢測的傳統判斷，我們可以推論品牌當年的產量差不多就是80萬隻左右，所以如果摩根士丹利在2021年的調查報告估算接近實際情況，這代表勞力士2021年的手錶產量比起2015年已經增加了25%之多，看起來品牌也是有努力在提升產量以因應市場需求。

市場需求

了解了勞力士的產量變化後，作者進一步探究市場的需求量，比起品牌產量，市場需求量更是一種難以捉摸的數字，因為不可能有機構去統計全球有多少人是勞力士錶主，甚至有多少人打算在有生之年購買勞力士手錶等。如果單純要探究為什麼市場對勞力士手錶的需求量提升，大概可以歸納出兩個原因，一個是負擔得起高級手錶的人變多了，第二個則是想買高級手錶的人也提升了。

關於世界上有錢人的統計有所謂的富豪榜，但是要負擔得起勞力士手錶可能不需要到全球富豪榜單，作者是援引瑞士信貸（Credit Suisse）所提出的《全球財富報告》，根據這份報告，2014年時全球身價超過百萬美金的人口有3370萬人，到了2021年全球的百萬美金富翁成長到了5600萬人，等於8年間百萬富翁增加了7成左右。

作者再拿勞力士2021年估計生產105萬隻錶的數據當假設，假如5600萬個百萬富翁人人都想要一隻勞力士手錶，那麼品牌每年大概只能滿足1/56的市場需求——這還是先排除勞力士有幾個系列（如水鬼、Daytona）是特別多人想要的，以及財產不需要超過百萬美金才能負擔勞力士手錶等條件之下得到的結論，所以從這樣的市場需求來推估，勞力士手錶為什麼愈來愈難買確實有跡可循。

社群媒體成為錶壇「造神運動」的重要推手

作者認為全球市場對於勞力士手錶的飢渴程度升高和社群平台興起也存在一定程度的關聯，他特別點出Instagram。勞力士原本就是世上最知名的高級手錶品牌之一，隨着Instagram於2010年上線後，在社群媒體曬錶的人數和貼文數日益增加，舉例來說，IG用戶在2015年時已經累積到3.7億，發展到2021年更是翻了好幾倍達到將近20億用戶，假設這6年期間有關高級手錶Po文的比例都不變的話，但因為用戶數量暴增，所以有關手錶的貼文數也會呈現相應的爆量成長，作者還引用了電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）主角Hannibal Lecter說過的話：「我們渴望每天看到的東西——特別是如果一個東西我們每天看個50遍以上的話。」

最後作者想知道勞力士手錶這種供需嚴重失衡的情況到底還會持續多久，這問題絕對不會有一個明確答案，他認為目前的情況就是大量增加的財富去追逐數量明顯有限的資產，現在人們購買手錶很多時候是出於想要的慾望，而不是必要性，所以會讓手錶失衡的問題存在不確定性，當你是出於想要而買，就很難估算你的「想要」究竟何時才會得到滿足；針對目前的市場情況，作者認為現在這個時代處於手錶市場的歷史高峰，不僅有能力購買高級手錶的人變多了，而且人們願意為了手錶付出高昂代價的意願也普遍提升，所以勞力士手錶難買的情況還是會持續下去，短期內還看不到有辦法解決的曙光。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[討論] 勞力士手錶產量太少還是全球有錢人太多？國外專家這樣分析】